"Se pasaba todo el partido hablando": Iturralde González desvela el jugador 'más pesado' al que ha arbitrado

Iturralde González ha estado este martes en 'SER Deportivos' para responder a las preguntas que le habían dejado los usuarios de las redes sociales a lo largo de todo este martes.

El analista de la Cadena SER no solo se centró en temas de índole arbitral, sino que fue más allá y habló sobre el tema Mbappé, sobre el jugador más pesado al que ha tenido que arbitrar, o incluso sobre sus gustos culinarios.

¿Por qué eres tan objetivo con el Athletic de Bilbao?, ¿síndrome de Estocolmo?, ¿estómago agradecido?

Yo soy agradecido con todos. El Athletic es mi equipo, ya lo sabe todo el mundo, pero por eso no voy a dejar de ser objetivo. Pretendo serlo con todos.

¿Se van a atrever a sacarle este año la segunda amarilla a Casemiro?

Si se lo gana, se la sacarán. Yo siempre he dicho que es el mejor jugador que hace las faltas. Casemiro se va a ir de España diciendo que ha pegado a todos, hasta a un árbitro.

Cuando le robaste la liga al Sevilla en Mallorca, ¿Cuánto te pagaron esa noche?

Una mentira repetida mil veces no es verdad, eso es lo que les pasa a los sevillistas. Aunque hubiesen ganado los dos partidos, no hubieran ganado La Liga. Yo les digo más: si no hubiesen perdido contra el último, que solo había ganado un partido en la segunda vuelta, igual la hubiesen ganado.

Los jugadores que se paran a la hora de lanzar un penalti y luego siguen con la carrerilla, ¿no crees que es un engaño para el portero?

Sí, porque ya es bastante ventaja para el delantero. Si encima les dejas hacer fintas... Ya se ha cambiado, pero es algo que se puede volver a modificar. De momento, el dato de la Eurocopa es que se pararon más penaltis que se anotaron.

¿Tú eres más de letras o de ciencias?

De letras, por supuesto, pero me gusta todo.

Tengo cuatro preguntas rápidas: ¿Goal-line: a favor o en contra?, ¿cuál es el jugador más pesado con el te has encontrado en un terreno de juego?, ¿la pizza con piña se puede considerar como terrorismo?, y por último, ¿eres de los que baja la música cuando aparca?

1. El que tiene que poner el dinero es LaLiga y tiene que comprar la licencia a FIFA. Entre las dos partes no se llevan muy bien, por lo que Tebas no quiere poner dinero para comprar la tecnología de línea de gol por ser de FIFA. Es un motivo de orgullo.

2. Siempre lo he dicho y eso que me llevo muy bien con él: Xavi Hernández. Se pasaba hablando todo el partido sin parar.

3. La pizza con piña debería ser pena de muerte.

4. No bajo la música para aparcar, si le doy al de al lado es mala suerte.