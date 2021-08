Así es como debes actuar si te encuentras a un animal en la carretera para evitar una colisión.

Hay carreteras en las que es muy habitual encontrarse con animales como jabalís, ciervos o vacas cuando vas con el coche. Pero encontrarte con una situación así es mucho más peligroso de lo que crees, ya que además de poder atropellar al animal, puede ponerte también en peligro y dejar destrozado tu coche. Por ello, y para mantener la seguridad vial, es muy importante que sepas cómo debes actuar ante un imprevisto así, para no acabar dando un temido 'volantazo'.

Seguro que, si no lo has vivido tú mismo, te has encontrado con alguna historia de encontronazos con animales en la carretera, y te hayan dicho que esta práctica que mencionamos es lo peor que puedes hacer, pero nadie te ha dado una alternativa para evitar una colisión en la carretera. Por esa razón, la Guardia Civil ha decidido compartir en Twitter una maniobra de escape para este tipo de situaciones.

Si te encuentras con un animal en la carretera y quieres evitar una colisión lo que tendrás que hacer, siempre que sea posible, son estos cuatro pasos. Además de intentar no ponerte nervioso que, a pesar de que pueda ser difícil, mantener la calma en este tipo de situaciones es uno de los mejores consejos para actuar racionalmente.

1. Frena al máximo

Cuando veas un animal en la carretera lo primero que tienes que hacer es frenar el coche tanto como sea posible, pero con cuidado de no bloquear las ruedas. Si tu coche es un modelo de los últimos años tendrá el ABS, por lo que deberás frenarlo a fondo. Pero cuidado, porque si tienes un coche con un modelo más antiguo y que no cuenta con esta función en los frenos, lo que deberás hacer es frenar suavemente para no bloquear las ruedas.

2. Busque un escape

Es habitual en estas situaciones que te quedes bloqueado mirando el obstáculo de la carretera y no pienses en cómo poder evitarlo. Intenta ver las posibilidades con las que cuentas, para poder girar hacia un lado o hacia el otro de la carretera. De nuevo, si tu coche no cuenta con ABS, las autoridades recomiendan que aflojes un poco el pedal del freno para facilitar el giro del coche.

3. Gire el volante

Y no dando un 'volantazo' como comentábamos anteriormente, sino de forma progresiva, con cabeza y con cuidado. No des más de media vuelta al volante, y en cuanto pases de largo al animal, deshaz el giro con un movimiento rápido y corto. Deberás tener cuidado y precaución por si la carretera es de doble sentido y aparece otro coche enfrente de ti.

4. Regresa al carril

Finalmente, y cuando hayas atravesado la zona de peligro por el animal, regresa a tu carril lo más rápido posible y estabiliza el coche. Si la situación te ha provocado un momento de pánico y nerviosismo no dudes en detener el vehículo en la zona segura más próxima y reanuda tu viaje cuando hayas conseguido estabilizarte.