"Esto es surrealista": la hilarante razón por la que Saúl tiene entre ceja y ceja aprender inglés

Sobre la bocina. Apenas unos minutos antes de la medianoche, el Atlético de Madrid cerraba la cesión de Saúl Ñíguez al Chelsea hasta el próximo 30 de junio en una operación a cuatro bandas que provocaba la vuelta de Antoine Griezmann al Wanda Metropolitano y el fichaje del delantero holandés Luuk De Jong por el FC Barcelona. El broche de oro a un mercado de fichajes atípico en el que hemos visto cómo los capitanes del FC Barcelona y Real Madrid, Leo Messi y Sergio Ramos, abandonaban sus respectivos equipos para fichar por el PSG.

También a Cristiano Ronaldo volviendo al Manchester United después de varias temporadas en la Juventus de Turín y a Kylian Mbappé quedándose en la capital francesa a pesar de la oferta de 200 millones de Florentino Pérez. Tras estos movimientos de última hora, Saúl Ñíguez se ha sentado con Ibai Llanos para hacer un repaso a una jornada frenética que ha acabado con el internacional español como nuevo jugador del Chelsea.

"Mi cabeza no aceptaba mi nuevo rol de jugar en una nueva posición".

Durante esta entrevista en el canal de Twitch del streamer vasco, Saúl Ñíguez ha reconocido que se ha marchado del Atlético de Madrid porque su cabeza no aceptaba su nuevo rol de jugar en una nueva posición. Acostumbrado a jugar en el centro del campo, Saúl reconoce que se sentía estancado jugando como lateral: "Lo único es que me sentía estancado por no jugar en mi posición. Mi cabeza no aceptaba mi nuevo rol de jugar en una nueva posición".

A pesar de que ha tenido varias conversaciones con el Cholo Simeone durante estos tres últimos años sobre su posición en el terreno de juego, el entrenador pensaba que el grupo rendía mejor con él como lateral. Por esa misma razón, y ante la imposibilidad de seguir adelante en esta posición, el centrocampista decidía embarcarse en un nuevo proyecto que, esta vez sí, le permitirá jugar en el centro del campo: "Todas las partes salimos ganando".

Saúl explica por qué tiene entre ceja y ceja aprender inglés

Después de hablar sobre su nueva aventura en Inglaterra, Saúl Ñíguez ha explicado que se ha puesto como objetivo aprender ingles. Algo que tiene entre ceja y ceja desde que iba al colegio, cuando una profesora le dijo que nunca iba a aprender el idioma: "Me encantaría volver y decirle que ya he aprendido inglés porque me decía que nunca iba a aprender".

"Siempre que han llegado ofertas he pensado que, si me iba a cualquier sitio, me iba a poner en contacto con esa profesora para demostrarle que sé ingles". Por lo tanto, Saúl llega a Londres con el objetivo no solo de triunfar en el Chelsea, sino de aprender inglés de una vez por todas y demostrarle a su profesora de lo que es capaz.