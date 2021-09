Antoine Griezmann se despide del FC Barcelona: "Me voy triste, pero orgulloso"

Antoine Griezmann ha mandado un mensaje de despedida a la afición del FC Barcelona, después de que se haya hecho oficial su regreso al Atlético de Madrid.

El delantero ha asegurado que dio "todo por esta camiseta", que se implicó y que se va "triste", "pero orgulloso".

"Querido Culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros", ha escrito el francés.

El Atlético de Madrid acometió en el cierre de mercado una de las operaciones más mediáticas de todo el verano. En una operación a dos bandas contrarreloj, que estuvo a punto de frustrarse por la falta de tiempo para realizar los trámites, los rojiblancos dieron salida a Saúl Ñíguez y entrada a Antoine Griezmann.

Mientras que el Atlético habló de que Griezmann llegaba "cedido por una temporada con opción a otra prorrogable", el Barcelona comunicó que era una "cesión con opción de compra obligatoria". El Chelsea por su parte, sí aclaró que Saúl Ñíguez llega cedido una temporada con opción de compra.

🚨⚽️ ÚLTIMA HORA



💥 Atlético y Barça comunican de manera oficial la cesión de Griezmann



‼️ El Barça habla de "opción de compra obligatoria"



👉 El Atlético dice "cesión por una temporada con opción a otra prorrogable" pic.twitter.com/1S5NBLZraI — El Larguero (@ellarguero) August 31, 2021

Griezmann llegó al FC Barcelona por alrededor de 140 millones de euros en 2019. En su primera temporada, con el '17' a la espalda marcó 15 goles y repartió cuatro asistencias. En el ámbito colectivo, no ganó ningún título. En su segunda campaña, la pasada, incrementó sus cifras hasta los 20 tantos y las 13 asistencias y ganó la Copa del Rey, incluso marcando en la final.