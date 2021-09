"Han pasado muchas cosas extradeportivas alrededor de Camavinga en este último año"

A falta de Kylian Mbappé, el Real Madrid dio la campanada el último día del mercado veraniego con el fichaje de Eduardo Camavinga. El francés, mediocentro de 18 años y ya internacional absoluto con Francia -con gol incluido en el debut-, despuntó hace dos años en su irrupción en el fútbol profesional.

La campaña pasada, no obstante, no fue la mejor del joven, que perdió protagonismo y sobre todo la regularidad futbolística que había mostrado a pesar de su temprana edad. Camavinga terminaba contrato el próximo mes de junio, pero también habían mostrado interés en su fichaje otros clubes como el PSG.

El director deportivo del Stade Rennes explica, en unas declaraciones recogidas por footmercato.net cómo fue el traspaso: “Ocurrió muy, muy rápido. 48, 72 horas antes, ya había empezado a discutir con el Real Madrid. Para el club, para el jugador, es algo que acaba muy bien. Siempre he dicho que no quería que Eduardo saliera libre. Él tampoco, en realidad, su familia tampoco lo quería. Lo que está sucediendo allí es genial. En el contexto de hoy, podría haber dicho: ‘Espero seis meses antes de fichar en algún lugar y me voy libre’".

"Han pasado muchas cosas a su alrededor"

"Es mérito suyo llegar allí. Para mí, va al club más grande del mundo. Para él, es merecido, aunque ha tenido una temporada que ha sido difícil tanto en el fútbol como en el extradeportivo. Han pasado muchas cosas a su alrededor. Es un tipo de primer nivel, un jugador de primer nivel”, asegura.

Por último, cuestionado por el precio del jugador, que ronda los 30 millones más 15 por objetivos, señala: "Depende de muchas cosas, las participaciones de Eduardo, las actuaciones del club (por el Real Madrid)… Hay una serie de bonificaciones importantes que quizás le permitan al Rennes ganar un poquito de dinero en el futuro, y un pequeño porcentaje de una posible reventa futura ”.