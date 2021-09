La situación en el Barça: renovación de Koeman, Dembélé, Ansu Fati, Pedri y la apuesta por Riqui Puig

El día 31 de agosto fue un día ajetreado en las oficinas del FC Barcelona. El club azulgrana pidió la cesión de Joao Félix, cedió a Antoine Griezmann al Atlético de Madrid durante dos años y con opción de compra e incorporó a Luuk De Jong para suplir al francés. Se intentó sacar a jugadores como Collado, Pjanic, pero sin éxito. Lo mismo pasó unos días atrás con el central Samuel Umtiti. Todo eso en el plano de salidas y entradas. Además, el club trabaja en el blindaje de tres jugadores que considera capitales: Ansu Fati, Pedri y Dembélé. Este es el informe de la plantilla a día 1 de septiembre.

Últimos movimientos del mercado

Griezmann

El Barça firmó la cesión de Griezmann a las 23:58 de la noche. El club ahorra 38 millones con la salida del delantero francés. La fórmula de la cesión es de una temporada más una opcional, pero el Barça da por hecho que se quedará dos temporadas. El Atlético tiene obligación de comprarlo por unos 40 millones al final de los dos años de cesión, pero la compra está condicionada a algunas variables, como el número de partidos que juegue. El club necesitaba desprenderse de Griezmann por una cuestión económica y habría aceptado una salida a cualquier equipo que simplemente se hiciera cargo de la ficha. El club lo califica como una gran operación de mercado. Habrían preferido un intercambio con Joao Félix, pero el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, lo frenó.

Luuk De Jong

Es una petición de Ronald Koeman y el club entiende que es un perfil de delantero que no tiene y que puede ser útil. De Jong llega del Sevilla, cedido una temporada y el Barça no paga nada por la cesión, pero sí se hace cargo de una parte de su salario. El club tiene una opción de compra a final de temporada.

Operación Salida

Miralem Pjanic

El Barça aún no descarta su salida. El mercado en países como Turquía, Rusia o los Emiratos Árabes todavía no se ha cerrado. Sus agentes continúan trabajando para encontrarle un equipo, que no será TOP, como él quería, pero sabe que en el Barça no jugará.

Collado

El Barça tenía cerrada la cesión del jugador al Sheffield United y sólo faltaba que Collado firmara su contrato con el club inglés, pero a última hora la operación no se pudo hacer. El Barça entiende que hubo alguna discrepancia contractual entre el jugador y el Sheffield y todo se rompió. El club ve en Collado un jugador de futuro pero que ahora necesita tener minutos, hacerse futbolista, y en el primer equipo del Barça lo tendrá muy complicado. El jugador ahora mismo no está inscrito en la Liga, y esta es una cuestión que el Barça debe resolver.

Recuperar a Umtiti y potenciar a Riqui

Umtiti

Una vez ha decidido quedarse en el Barça el objetivo del club es recuperarlo como sea. Que demuestre que físicamente está bien y que pueda aportar algo a la plantilla. Ahora mismo tiene uno de los salarios más altos del vestuario y el jugador ha mostrado buena predisposición para rebajarse la ficha y lo está hablando con el Barça. Fuentes del club dan máxima importancia a poder recuperar el central francés, es una cuestión de club y así se lo han dicho a Ronald Koeman.

Riqui Puig

Laporta lo ve como un jugador diferente y el club considera que debe tener presencia en el primer equipo. Se ha hablado con Koeman para que le dé más oportunidades porque se considera una cuestión estratégica. Koeman no le ha dado ni un solo minuto en los tres primeros partidos de liga, y desde el Barça consideran que esto tiene que cambiar.

Recuperar a Umtiti y dar más oportunidades a Riqui Puig son dos cuestiones estratégicas que el club se marca como prioritarias.

Renovar a Pedri, Ansu Fati y Dembélé

El Barça trabaja en las renovaciones de Pedri, Ansu Fati y Dembélé y la intención es cerrarlas lo antes posible. Pedri acaba contrato el 2022, ampliable a dos temporadas más y, al igual que Ansu Fati, el club se ha marcado como prioridad poder blindar estos jugadores mejorando su contrato. Ya está trabajando en ello y espera cerrarlo pronto. Con Dembélé también ha habido conversaciones, la voluntad del Barça es renovarlo y el club está convencido de que él también quiere seguir en el Camp Nou. Ahora en el mes de septiembre está prevista otra reunión con su representante para intentar cerrar un acuerdo para la renovación del francés, que acaba contrato el próximo año.

Renovación de Koeman

El Barça ya le ha planteado a Koeman la renovación por una temporada más, hasta el 2023. El club quiere que el entrenador se sienta apoyado y le ha puesto sobre la mesa la posibilidad de alargar su contrato, pero es una renovación supeditada a condicionantes. Va ligada a los títulos que se ganen, al juego que muestre el equipo y a la apuesta por las cuestiones estratégicas del club (entre ellas la presencia de Riqui Puig al equipo).

Fichar en invierno

El club ha decidido, por una cuestión estratégica, no invertir para fichar a un jugador en este mercado de verano, pero fuentes del área deportiva aseguran que, si es necesario, en enero se podrá fichar. El Barça tiene una carta guardada por si conviene incorporar algún jugador en el mercado de invierno.

Sin Messi, 50 millones más de masa salarial

Los salarios de muchos jugadores del primer equipo son ascendentes cada temporada, es decir, aumentan cada año. Revisando la situación salarial de la plantilla, el club ha calculado que, a pesar de la salida de Messi, la masa salarial ha aumentado en 50 millones de euros. Un dato que llama mucho la atención y que explica la preocupación que hay en el club por el enorme volumen de masa salarial, que ahora mismo se cifra en 420 millones.

Rebaja salarial y operación salida

El Barça, de momento, ha conseguido reducir en 145 millones de euros la masa salarial (sin contar Leo Messi), estaba en 565 millones y ahora está en 420 millones (aproximadamente un 30% por encima de los grandes clubes europeos).

Las operaciones salida de este mercado le permitirán ingresar al club unos 130 millones (si se concreta la compra de Griezmann por parte del Atlético de Madrid).

El papel de Jordi Cruyff

El Barça tiene decidido que Jordi Cruyff desarrolle el papel de "director de scouting internacional" al margen de aportar su criterio en las decisiones del área deportiva en cuestiones generales.