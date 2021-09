Las últimas actuaciones de Hazard han dejado buenas sensaciones a los aficionados del Real Madrid, pero su rendimiento físico ha sido muy cuestionado estos últimos años debido a las lesiones. Sin embargo, pese a los rumores que le situaban fuera del Real Madrid, Hazard seguirá formando parte de la plantilla dirigida por Carlo Ancelotti.

"Pagaron mucho dinero por mí y quiero devolverles algo"

Hazard afirmó no estar contento con el rendimiento en sus dos primeras temporadas como madridista: "Firmé por el Madrid por cinco años y los dos primeros no han sido buenos, en parte por las lesiones. Pero me quedan tres para mostrar cómo soy y espero que eso pase. Pagaron mucho dinero por mí y quiero devolverles algo".

Sobre esta temporada, el optimismo afloraba en las sensaciones del belga: "Va a ser buena, lo sé, para mí y para el Real. Ganar partidos, trofeos, marcar goles, encontrar el disfrute de jugar, los regates... Estoy seguro, no tengo ninguna duda"

"Nadie ha jugado más que yo"

Además, mandó un mensaje a la gente que dice que solo se lesiona: "Para la gente en casa soy el que siempre está lesionado, esa es la fotografía que tienen de mí ahora. Pero mira, nadie ha jugado más en estos últimos diez años de mi carrera que yo"

Por último, Eden Hazard habló de una posible retirada de la selección belga: "En el Mundial de Qatar estaré seguro, aunque eso dependa obviamente de las lesiones, pero desde ahí es posible que deje la selección o que siga, no lo sé, es una decisión que tendré que tomar yo"