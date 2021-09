Estudiantes y docentes rechazan el borrador de la nueva Ley de Universidades

De uñas han recibido los universitarios el borrador de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) especialmente por los cambios en la elección a rector que podrá hacerse a través de un comité externo designado por el claustro. "Esta ley suspende en derechos. Específicamente en el apartado de gobernanza es un ataque a la democracia interna de las universidades y empeora la participación del estudiantado dentro de la universidad", señala Andrea Paricio, presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP). "Empezaremos a negociar tanto con el ministerio como con el resto de agentes pero, de momento, estamos radicalmente en contra de este borrador".

El texto tampoco convence a los sindicatos docentes, aunque aún lo están analizando con detalle, creen que las medidas para atajar la precariedad en los campus son insuficientes. Encina González de Comisiones Obreras explica que "no hay garantía de financiación más allá de considerar que en 10 años se tiene que llegar al 1% del PIB. No nos han dado datos económicos que nos garanticen que esa cantidad va a ser suficiente teniendo en cuenta que en los últimos años las universidades públicas han visto recortada su financiación en un 20%". Para González "no hay los avances suficientes en este primer anteproyecto que nos lleven a considerar que es una buena ley sino que es una ley con claro-oscuros y de momento los oscuros son mayores que los claros".

Pendientes de la opinión de la CRUE

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas aún no se ha pronunciado. Este viernes hay una prevista una reunión entre la CRUE y el ministro para abordar las medidas sanitaria y académicas del curso universitario.

La primera versión de la ley, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, introduce cambios relevantes en el funcionamiento de las universidades: ya no hará falta ser catedrático para dirigir un campus los profesores funcionarios podrán aspirar al puesto de rector cumpliendo una serie de requisitos que ha explicó el ministro Castells: "Tiene que ser funcionaria o funcionario pero planteamos que en lugar de rango lo importante son los méritos y la capacidad de gestión de quien pueda ser capacidad de gestión. Para ello se exigen tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión".

Se plantea que los rectores únicamente puedan estar en el cargo un mandato de 6 años - frente a los dos de 4 años actuales - y para elegirlo, además del actual sistema de votación ponderada, se podrá optar por otro sistema en el que participe un comité externo designado por el claustro. La norma quiere poner coto a la temporalidad fijando en un 20% el máximo de personal con contratos temporales, el límite legal actual es del 40% aunque la mitad de los campus públicos lo superan, y elevando al 55%, 4 puntos más que ahora, el porcentaje de personal funcionario. Para garantizar la calidad se propone evaluar la docencia y se implantarán los sexenios de excelencia docente además se fija un mínimo del 5% del presupuesto de cada universidad de inversión en investigación. Se establecen medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y la paridad en todo el sistema universitario: el borrador señala que en igualdad de condiciones se favorecerá la contratación del sexo menos representado en el puesto que se quiera ocupar.