Benzema: "Estoy seguro de que Mbappé jugará un día en el Real Madrid"

A pesar de los pocos partidos que han disputado juntos, Karim Benzema y Kylian Mbappé guardan una gran conexión tanto dentro como fuera del campo, como podemos ver y escuchar.

Francia empató a uno con Bosnia en el partido de clasificación para la Copa del Mundo. Tras el encuentro, Benzema habló sobre el futuro de su compatriota en los micrófonos de RTL: "Mbappé y yo nos llevamos muy bien dentro y fuera del campo, y es evidente que me gustaría que estuviera conmigo en el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo, pero hay que respetar a su club. Estoy seguro de que un día jugará en el Madrid".

Una relación fuerte

La sintonía que guardan se ha mostrado en muchas ocasiones, desde que el delantero del Real Madrid volvió a la selección francesa. Sin ir más lejos, el 'rival' por el puesto de Benzema, Giroud, tuvo un enfrentamiento importante con Mbappé durante la pasada Eurocopa que llegó incluso a las declaraciones públicas a los medios. "A veces pido los balones y no me llegan (...) Podríamos haber marcado más goles si hubiéramos sido más eficientes", se quejó Giroud tras el debut de Francia en el campeonato, en clara alusión a Mbappé. El delantero del Paris Saint Germain contestó al día siguiente: "Lo que ha dicho no me molesta. Expresa un sentimiento. Soy delantero y he tenido esa sensación 365 veces en un partido, cuando sientes que no te la pasan. Se trata de decirlo en público. Le vi en el vestuario y le felicité por sus goles. No me dijo nada. Me enteré por la prensa. Es eso más que lo que dijo en sí. No dijo nada desagradable. Es un delantero, quiere marcar goles".

El fichaje frustrado de Mbappé por el Real Madrid

¿Llegaron a negociar Real Madrid y PSG por Mbappé? La respuesta es compleja, pues los blancos sí que hicieron numerosas intentonas, toda vez llegaron a un acuerdo con el delantero, pero el club vendedor no llegó a tomar en serio las consideraciones blancas.

El PSG en ningún momento se mostró dispuesto a negociar y, aunque Leonardo abrió públicamente la puerta a la salida de Mbappé "bajo sus condiciones", la cúpula parisina no llegó si quiera a responder a las ofertas formales realizadas por el Real Madrid durante los últimos días del mes de agosto.

La Cadena SER ha ido informando durante el mes de agosto de tres ofertas firmes que los blancos han realizado para llevarse a Mbappé. La primera fue de 160 millones, la segunda de 170 + 10 en variables, y la última, el día del cierre de mercado, alcanzaba un montante de 200 millones de euros.

Sin embargo, y a pesar de que Mbappé cumple contrato este mes de junio, el club parisino no respondió a ninguna de las numerosas propuestas del club presidido por Florentino Pérez. Ahora, el PSG tiene un año más, en el que no reparará en esfuerzos para intentar convencer a su estrella de quedarse en París.