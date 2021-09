Álvaro Benito da la clave por la que el Madrid apostó por fichar a Mbappé ahora: "Si no, no lo habría hecho"

El Real Madrid llegó a ofrecer hasta 200 millones de euros para fichar este martes a Kylian Mbappé pese a ser un jugador que podría quedar libre el próximo año, lo que hubiera significado que su llegada pudiera ser por un coste mucho menor.

Menor, pero no a coste cero, tal y como ha querido dejar claro Álvaro Benito en una charla virtual en el Diario AS. El exjugador del Real Madrid y comentarista deportivo quiso aclarar los motivos por los que, bajo su criterio, el equipo blanco trató de lograr el fichaje en este mercado.

"Yo creo que la información no ha llegado de forma correcta. El Real Madrid ha hecho una oferta de 180 millones por Mbappé y en algunos sitios se dice que por qué vas a pagar ese dinero si el año que viene llega gratis. No viene gratis, es mentira. La prima de fichaje, más comisiones, más lo que le repercute en la ficha al futbolista el no tener que pagar traspaso, obviamente no va a llegar a esos 180 millones pero igual se queda en 100 millones, la diferencia no es 180 o cero. De esta manera te aseguras a Mbappé", explicó Álvaro.

Además también explicó el miedo que tiene el madridismo a que pueda finalmente quedarse tras esta temporada. ". En un año cambia mucho la vida y el fútbol, él puede disfrutar mucho con Messi y Neymar y ganarlo todo, es una posibilidad factible, y al año siguiente no querer venir y renovar. Si el jugador está dispuesto, había que intentarlo todo. Pero no es una diferencia de 180 o cero, ojalá, entonces ningún equipo obviamente haría un desembolso semejante".