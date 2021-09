El ingrediente secreto del Chanel Número 5

Creado por Coco Chanel en 1921, la fragancia se popularizó gracias a la actriz Marilyn Monroe, que manifestó que no se iba a dormir sin unas gotas de su aroma mítico. El emblemático Chanel Número 5, el perfume más famoso del mundo, cumple 100 años.

Años y años de éxito pero, ¿qué hace que este perfume sea tan admirado por tantos? El ingrediente secreto está en el jazmín de Grasse, cuna histórica de la perfumería y es que el jazmín de esta región tiene un aroma específico y único. En los años 80, Chanel firmó un acuerdo con la familia Mul para asegurar la producción de cinco tipos de flores. Algunos productores locales comenzaron a vender sus tierras en ese momento, atraídos en parte por acuerdos inmobiliarios en la región cercana a Niza y la Riviera francesa.

"Hubo un momento en que hubo una amenaza porque la producción de jazmín estaba comenzando a trasladarse a otros países", dijo Olivier Polge, quien siguió los pasos de su padre para convertirse en el perfumista principal de Chanel en 2013.

Fabrice Bianchi, quien dirige la producción de la familia Mul, dijo que las operaciones no se vieron demasiado afectadas por la pandemia de COVID-19 y que los recolectores pudieron trabajar al aire libre. El virus hace que algunos pacientes pierdan el sentido del gusto y el olfato, un problema particular para los perfumistas, conocido como "narices" en el negocio. "Sin duda, fue un año bastante peculiar", dijo Polge a Reuters. "Pero en muchos sentidos fue lo mismo para mí que para todos, aunque soy un olfato, todos tratamos de no entenderlo".

En la actualidad, para asegurar el suministro de su bien más preciado, la Maison ha comprado otras 10 hectáreas extra de terreno, además de las 20 que ya poseía, todo para que esta mítica esencia sigua cautivando al mundo muchos años más. Esta compra se suman a las 20 hectáreas que ya explota en asociación con una familia local cerca de la ciudad de Grasse, conocida por sus campos de flores circundantes.

En una soleada mañana de finales de agosto, antes de que el calor alcanzara su punto máximo en la cercana Pegomas, decenas de trabajadores estaban ocupados con la cosecha de jazmín de este año, el ingrediente clave del perfume número 5 de Chanel, creado por la difunta diseñadora Coco Chanel.