La ejemplar repuesta de Ana Milán a un periodista cuando le pregunta si está soltera

Ana Milán es seguida y querida a partes iguales en las redes sociales. Cada vez que la actriz sale a la palestra, alguno de sus comentarios o ingeniosas respuestas se hacen virales. Es el caso de las últimas horas, cuando un periodista le ha preguntado a Milán durante la presentación de su nueva serie sobre su estado sentimental.

Y es que, cuestionada por su estado sentimental, la actriz confirmó su soltería con un tajante "estoy soltera", a lo que uno de los periodistas que allí se encontraban insistió en la cuestión: "¿Te has dado un tiempo para decir, ahora quiero estar sola o...?".

Soltera, pero no sola

A lo que ella respondió lo siguiente: "A mí me parece que confundir estar soltera con estar sola es un error. Yo puedo estar soltera, pero sola no", y el periodista le volvió a insistir si no le apetecía, y ella volvió a la carga: "¿No me apetece qué? ¿Me estás haciendo una proposición?". El periodista, de nuevo, le dijo que "nunca se sabe", y Milán le espetó que, cuando lo tuviese claro, que se lo contase.

Luego, otra periodista le preguntó otra vez si estaba abierta a una proposición, y Milán enredó a los dos periodistas: "¿Abierta a una proposición? ¿Qué tú también quieres? Negociad entre vosotros", para irse instantes después.