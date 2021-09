Rufo, el perro que había perdido a sus dueños, ya tiene un nuevo hogar

La historia de Rufo es de las que despiertan una sonrisa. Hace unas semanas se conocía la historia de este perrito anciano que, a sus 14 años y medio de edad, estaba buscando una familia. El animal había tenido que ser acogido en la protectora 'Por los pelos', porque su dueño había tenido que ser ingresado a causa de un cáncer terminal y su dueña había fallecido.

Gracias a la labor de la protectora, que ha difundido la historia de Rufo tanto en su página web como en redes sociales, ya tiene un nuevo hogar en Toledo. La familia y el perro se han conocido en las instalaciones de 'Por lo pelos' y desde este sábado vive con ellos en su nueva casa. Como aseguran sus cuidadores, han recibido emails desde España, Miami, Perú, Colombia, México y hasta Puerto Rico para ayudar al animal.

El perro Rufo. / Perrera Toledo

La entrañable historia de Rufito

El anterior dueño del "abuelito" intentó por todos los medios que no se quedara solo, pero ante la imposibilidad de encontrar un nuevo hogar lo tuvo que llevar a la perrera. Como cuentan desde la protectora el animal no se adaptaba a las instalaciones, ya que había pasado toda la vida en familia, y tuvieron que sacarlo de urgencia a una casa de acogida cuando dejó de comer. "Toda una vida junto a ellos ha terminado de golpe y no entiende nada", aseguraban sus cuidadores.

Por ese motivo, iniciaron la campaña para buscar familia a este perrito que cuentan que, a pesar de la edad, era muy activo, dulce, cariñoso y juguetón, para que no tuviera que pasar así sus últimos años de vida. Ahora, esperan que Rufo pueda ser feliz en su nuevo hogar y pueda compartir todo el amor que tiene.