Piqué: "¿Bartomeu el peor presidente que he tenido? Debe estar ahí..."

Gerard Piqué, central del FC Barcelona, ha estado en el programa La Sotana de TV3 en su estreno de temporada y ha repasado en profundidad su carrera y la actualidad del conjunto culé. El papel de los directivos del Barcelona, la gestión de Bartomeu, su relación con Guardiola o incluso su peor momento desde que está en el club barcelonista... todos estos temas son analizados por el central.

La valoración de Gerard Piqué sobre Bartomeu no ha sido inesperado y como de costumbre no se ha mordido la lengua: "No estoy capacitado para decir si es el peor. Que yo he vivido, debe estar ahí. Todos tenemos culpa, pero es cierto que el club no ha ido hacia donde deseamos todos los culés. Ahora estoy esperanzado e ilusionado. Los siguientes 5 o 10 años serán muy buenos para el Barça", opina optimista uno de los capitanes del equipo.

Una de las declaraciones más sorprendentes llegó cuando fue preguntado por Pep Guardiola, su entrenador durante cuatro temporadas en las que hubo grandes momentos de tensión: "Llegamos a un punto de tensión con él importante, y del vestuario en general. El tema Mourinho desgasta mucho. Pep quiere absoluto control de todo lo que pasa. Yo empiezo a salir con Shakira y la relación con él cambia. Ahora la relación es perfecta. Tenía mucha presión y, si hubo un momento, que podía pensar en irme es en la 11-12".

Con 34 años ha sido cuestionado sobre su forma física y la posible retirada en un futuro: "El primer año que debuté, que salía más que el sol, me decían que con 34 jugaría en el Barça, no daría ni un duro. He sabido gestionar cuando mi cuerpo necesitaba una cosa u otra. También es clave la estabilidad familiar. Yo voy temporada a temporada. Siempre la miro como la última, si luego hay otro perfecto. El día que veo que no le puedo dar el equipo lo que he dado me voy".

"He renunciado a una parte del sueldo. A mí se me terminaba el contrato este año, pero si jugaba X número de partidos se renovaba en las mismas condiciones que este año. Ahora el fijo y el variable ha cambiado", declara un Piqué cercano y que no ha querido morderse la lengua.