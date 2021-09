Kiko Rivera se sincera sobre el bullying: "Fui objeto de patadas y puñetazos"

Muchas celebridades o influencers han llegado a sincerarse con sus seguidores y compartir aspectos de su pasado como el bullying o acoso escolar. Uno de ellos ha sido Kiko Rivera, quien ha decidido confesar en su perfil de Instagram sus experiencias con el bullying cuando era pequeño.

Kiko confiesa haber vivido una situación complicada durante su estancia en el internado de Toledo, el DJ consiguió salir de esa situación y ha querido compartirlo en sus redes sociales con el mensaje: "Stop Bullyng".

"Es un tema que nunca he tocado, quizás difícil para mí, pero hoy salió hablando al parecer un compañero de mi colegio interno de Toledo", comenzaba Kiko en el mensaje que ha posteado en su perfil de Instagram, todo a raíz de unas declaraciones de uno de los testigos de estos hechos que ha aparecido recientemente en los medios de comunicación.

"Y si, me hacían bullying, quizá no como lo ha explicado él, pero sí fui objeto de patadas, puñetazos, me robaban. Y fue una época bastante dura, para qué engañarnos, por la simple razón de venir de donde venía", ha puntualizado el DJ.

A pesar de todo, Kiko ha conseguido superar aquella etapa y así ha querido expresarlo en su post: "Con esto no quiero dar pena ni mucho menos, conseguí salir, conseguí convertirme en lo que soy hoy en día y aunque me costó, siempre tiré para delante, aunque de ahí vienen mis malos hábitos", confiesa el hijo de Isabel Pantoja.

Kiko Rivera ha querido mandar un mensaje de apoyo a todas esas personas que están pasando por situaciones similares a la que él mismo vivió: "Me gustaría mandar un mensaje esperanzador a todos los chavales que sufren de esto. Se puede salir, no cometas el error de quedarte callado y caer en malos hábitos, por favor. Todos juntos debemos luchar para que desaparezcan este tipo de actos", concluye.