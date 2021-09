"¿Tú te has casado?": la hilarante conversación de Iturralde González con Joaquín en medio de un córner

Iturralde González ha vuelto a aparecer en SER Deportivos para responder a todas las preguntas que le habéis realizado los oyentes. Como cada martes, el exárbitro internacional y colaborador de la Cadena SER ha contestado a las cuestiones que los oyentes le han hecho en el Twitter de SER Deportivos y Carrusel Deportivo y en el whatsapp de SER Deportivos (630 92 06 46).

En los partidos hay un montón de gente pitando a los árbitros, tienen que tener muchos nervios… ¿Nunca ninguno ha ido al baño en medio de un partido? ¿Tenéis una dieta especial o algo?

Tenemos las espaldas demasiado anchas para preocuparnos de lo que nos dices. Comemos lo que come un deportista: mucha pasta, mucho arroz y mucho pavo, es decir, mal comer. He tenido suerte de que no me ha pasado nunca.

¿Te peinas con un ventilador?

No, más fácil, no me peino. Llevo 54 años sin peinarme, Me ducho, me seco y como quede. Algunos días mejor y otros peor...

¿Cuál es la situación más surrealista que has vivido en un túnel de vestuarios?

Una vez que pité aun equipo israelí. Los equipos israelíes llevaban seguridad privada, llevaban tres tíos con un pistolón y tenías que aceptarlo. Eso es lo más surrealista, ver a esos tipos dentro del deporte.

¿Cómo aliñamos un buen tomate y un buen pepino?

Con poca vinagre y sal y un buen aceite de oliva. Cada uno tiene su gusto, pero hay que echarle poco vinagre. Es lo mismo que el que pide pescado y le echa limón por encima...

Este lunes veíamos a Joaquín de cachondeo con la Isla de las Tentaciones. Se nos vino a la mente una pregunta, ¿qué otro jugador de LaLiga te ha hecho reír en un partido?

Como Joaquín hay muy pocos. Creo que es el que más me ha hecho reír. En un Valencia - Barça, en un córner, me dice, ‘itu, itu’, yo le hago como así con la cabeza y me dice, 'ven, ven'. Digo algo le ha pasado, en un córner, le habrán pegado o algo... Voy corriendo y me dice, ¿‘te has casado’?. Y le digo, ‘no, no’. Y dice, ‘pues no te cases’.

¿Por qué a los jugadores de Madrid o Barça les dejan protestar más que a otros?

Yo creo que eso no es cierto del todo. El más expulsado en España es Ramos, que jugaba en el Real Madrid.

¿Hasta qué punto te preocupa que desde Fran Yeste no haya salido un centrocampista de esa calidad de Lezama?

Esa es la gran pregunta. Buen jugador que cree fútbol desde Yeste no hay. Y a unos kilómetros, en San Sebastián, los sacan como churros. Algo pasa…

¿Si hubieses tenido que pitar un penalti al Athletic que hubiese supuesto su descenso a Segunda, lo habrías pitado?

Es una de las cosas que hace bien la RFEF, que árbitros de la región no puedan arbitrar a esos equipos. Quieras o no, el árbitro no es un robot, es un ser humano con sus sentimientos.