De jugador estrella a cuestionado por la afición: Griezmann vuelve a escena tras su etapa en el FC Barcelona

Empezó en la Real Sociedad, de ahí al Atlético de Madrid, después fichó por el Barça para acabar de nuevo en el equipo dirigido por el Cholo Simeone. Antoine Griezmann podría volver a debutar con la rojiblanca este domingo ante el Espanyol. El francés es uno de los máximos exponentes de LaLiga esta temporada y su vuelta al Atlético genera mucha expectación, pero ¿cómo ha sido su carrera?, ¿cómo encajarán los aficionados colchoneros su vuelta después de su salida?. Esta es su historia.

Rechazado por su altura en Francia

Tras jugar varios torneos con equipos como el Montpelier o el Maconnais y ofrecerse a gran parte de los equipos franceses, los clubes decidieron que no tendría futuro como futbolista profesional y no le dieron la oportunidad. Sin embargo, su oportunidad le llegó en España: la Real Sociedad fue el club que apostó muy fuerte por el francés.

Con 13 años, Antoine Griezmann comenzó su trayectoria deportiva. El francés avanzó rápido por las categorías inferiores del club txuri-urdin. Su debut con el primer equipo fue en 2009, de la mano de Martín Lasarte.

Tras 202 partidos con la Real Sociedad, en los que anotó 52 goles, un Atlético de Madrid que era el flamante ganador de la primera liga de la era Cholo Simeone decidió apuntalar su plantilla con el joven francés tras las bajas de David Villa y Diego Costa.

El resto es historia

En el club madrileño, Griezmann batió todo tipo de récords y se convirtió en el quinto máximo goleador histórico del club solo detrás de leyendas del calibre de Luis Aragonés y con más goles que otro de los grandes mitos rojiblancos como es Fernando Torres.

La afición se volcó con el futbolista desde un principio, y no fue hasta su última temporada cuando parte de la afición se mostró dolida con el francés. Su documental La decisión, cuando los rumores sobre una posible salida del francés al Barça acaparaban todas las portadas de los periódicos, no sentó bien y, pese a que el jugador finalmente optó por permanecer en el Atlético, caldeó el ambiente.

Fruto de esta tensión, ese fue el último año de Griezmann en el Atlético de Madrid para poner finalmente rumbo a la ciudad condal.

Su etapa en el FC Barcelona dejo fríos a los culés

Pese a que sus datos no fueron malos, en Barcelona no terminó de explotar. La afición blaugrana no terminó de estar contenta con el rendimiento de jugador que llegó con el cartel de estrella mundial y por el que se desembolsaron 120 millones de euros.

Tras dos temporadas en el Barça, el último día de mercado, la directiva de Joan Laporta decidió cederle de nuevo de vuelta al Atlético por 10 millones de euros y con una opción de compra cercana a los 40 millones.

Turno para redimirse y volver a enganchar a los atléticos

El jugador francés se ha mostrado entusiasmado con su vuelta a la capital y tiene varios retos por delante. Uno de ellos, y el más importante en estos momentos, es ganarse de nuevo el cariño de la afición rojiblanca. Desde su llegada, el galo se ha mostrado comprometido con las exigencias del público del Wanda Metropolitano.

Los primeros partidos y su rendimiento dentro del campo dictaminarán el recibimiento de los colchoneros. Además, como objetivo a largo plazo, el francés tiene una meta clara. 39 goles le separan de Luis Aragonés como máximo goleador histórico del club: tiene tiempo para superarlo.

¿Realmente Griezmann no triunfó en el FC Barcelona?

El público del Camp Nou terminó pitando al jugador en los últimos partidos como barcelonista, pero ¿las estadísticas de Griezmann como culé fueron tan malas?

Estos son sus números en el Atlético de Madrid: en los 257 partidos como jugador del Atlético de Madrid, el galo anotó 133 goles y repartió 50 asistencias. Estos datos arrojan que cada dos partidos el jugador hizo gol en uno.

Sus números en el Barça: con la camiseta del club de la ciudad condal ha disputado 102 partidos perforando la portería rival en 35 oportunidades. 0,34 goles por partido, una media más baja, pero hay que tener en cuenta el caudal ofensivo que en el FC Barcelona ocupaba Messi. Quizás fue eso lo que le recriminaron los culés, un pasito hacia adelante para convertirse en estrella.

¿Cómo va a encajar en el sistema del Cholo?

Enrique Cerezo y toda su directiva han seguido apuntalando un proyecto muy ilusionante, como comentaba el presidente en 'El Larguero' hace apenas dos semanas. La llegada de Griezmann hacía aún más favoritos a los vigentes campeones de Liga, pero hay que ver como encaja Antoine Griezmann en el proyecto.

Diego Pablo Simeone siempre ha transmitido el mensaje de querer al jugador, pero el francés tendrá una feroz competencia para hacerse con el puesto titular. Joao Felix, Luis Suárez, Correa, Matheus Cunha son las otras opciones del Cholo para la delantera. Lemar o Carrasco podrían entrar también en la pugna con el francés por un hueco en el once en posiciones más retrasadas.

La primera prueba para Griezmann llega este domingo en el partido frente al Espanyol. Veremos si sale desde el banquillo o desde el inicio, pero lo que es seguro es que Griezmann tendrá que dar el máximo para conseguir el cariño de la afición a la que perdió con su salida al Barça.