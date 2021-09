Enrique Cerezo en El Larguero: "Yo creo que el Barça ha hecho buena operación con Griezmann"

El presidente del Atlético de Madrid ofreció una entrevista en El Larguero en el que contó todos los detalles de la vuelta de Griezmann. Además, comentó sus aspiraciones para esta temporada con un proyecto deportivo que como él comentaba es ilusionante y muy importante.

Buen arranque de competición

“No ha empezado mal y esperamos que acabe mejor, pero todavía queda. Este año todos los equipos tienen muy buenos jugadores y cualquiera te puede meter en complicaciones”.

¿Cómo se gestó el fichaje de Griezmann el último día?

“Ha sido una carambola a tres bandas y hemos tenido la suerte de contar con Griezmann los dos próximos años. No contábamos con lo de Griezmann, pero tampoco sabíamos si iba a salir Saúl. No he podido hablar todavía con él porque estaba en Francia”.

¿Cómo será la vuelta de Griezmann tras su salida?

“Se marchó de una forma extraña, pero ha demostrado que estaba loco por volver al Atlético de Madrid. Hay aficionados que no les gustará, pero hay otros que estábamos encantados con su vuelta y al final lo importante es el rendimiento y tener la mejor plantilla. Ha venido en unas condiciones extraordinarias para nosotros y eso demuestra las ganas que tenía de jugar aquí”.

¿Entenderías que los aficionados pitasen a Griezmann?

“Lo entendería, pero lo que quiero decir es que no vamos a adelantar nada con esto. Cuando se marchó lo único que dije fue que en Barcelona le quieran lo mismo que a él”.

¿Hay que darle las gracias a Laporta?

“Yo creo que las dos jugadas han salido bien para los dos equipos. Si todos estamos contentos es que se ha hecho un buen negocio para las tres partes”.

Sobre el FC Barcelona

“Hay que reconocer que cada club tiene sus cuentas. La salida de un jugador en muchas ocasiones es un beneficio para el club. Creo que la operación ha sido buena para el Barça. Nosotros no tenemos sucursales, pero todos los equipos pasan por momentos económicos difíciles debido al COVID, y cada uno lo maneja de la manera que decide”.

¿Con esta plantilla es favorito el Atlético de Madrid?

“Una de las metas que nos debemos proponer es llegar a cuartos de final. Todo el mundo dice que tenemos la mejor plantilla pues habrá que competir por todo. Tenemos una magnífica plantilla y un magnífico entrenador que nos ha dado 10 años de triunfos”.

¿Saldrá perjudicado su equipo?

“Se ha hecho todo lo posible, pero la FIFA tiene su normativa. La cosa esta como está. Es un problema que ya viene de muchos años y los clubes nos sentimos perjudicados. Llegamos el viernes por la mañana y tienen que jugar el domingo a las dos de la tarde y eso no es lógico. Hay que llegar a un acuerdo con la FIFA, pero no tenemos que negociar nosotros”.

¿Es la temporada con mejor proyecto que recuerde?

“Sobre el papel es el proyecto más importante en cuanto a los jugadores, pero cada temporada la hemos afrontado con interés y emoción”.