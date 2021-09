Javier Tebas ha sido uno de los protagonistas de este fin de semana tras realizar una entrevista al diario 'SPORT' donde ha atacado duramente a la directiva del FC Barcelona y a la del Real Madrid.

El presidente de LaLiga hizo varias apreciaciones con respecto a lo que afecta a la competición las salidas de grandes estrellas como la de Leo Messi, que salió del club azulgrana este verano. "La marcha de Messi ha sido algo más dolorosa, porque personalmente lo considero el mejor de la historia, y no merecía irse así, ya no solo por parte del Barça, sino por parte de LaLiga también", comentó.

Tebas llegó a confirmar en su entrevista que el club presidido por Joan Laporta sí que pudo haber hecho frente a la renovación del jugador argentino. "Creo que la temporada que viene, con los números que dé el Barça, veremos si realmente Messi podía haberse quedado o no. Y aunque respeto la decisión del club, hay que contar las cosas como son. No fue una decisión económica. Lo sé con seguridad", afirmó.

"El Barça estuvo de acuerdo con CVC durante un mes, hasta que el Madrid dijo que no"

El presidente de LaLiga comentó que uno de los motivos de la salida de Messi fue por no apoyar el acuerdo de CVC y criticó duramente a la directiva culé. "El Barça estuvo de acuerdo con CVC durante un mes, hasta que el Madrid dijo que no. En el club hay un complejo de inferioridad con Florentino".

También aprovechó la situación para atacar a la directiva del club blanco donde llegó afirmar que "Florentino tiene secuestrado al Barcelona" debido a ese cambio de opinión con respecto al acuerdo de CVC.

Cabe decir que comentó sobre el intento de fichaje de Kylian Mbappé al Real Madrid y atacó al club con respecto a la creación de la Superliga. "El Madrid no estaba arruinado. También dijo que los jóvenes ya no veían el fútbol, cosa que tampoco es verdad. Cuando presentamos los números de la temporada pasada, y me preguntaron sobre cómo estaría el mercado de fichajes este verano, comenté que tendría menos fuerza que habitualmente, pero que puntualmente podría haber alguna gran operación. Dije que el Real Madrid podía firmar a Mbappé o a Haaland, y el Barcelona, no".

Por último comentó la situación de los denominados "clubes estado" como PSG y Manchester City que han conseguido realizar grandes fichajes en este mercado. "En los últimos tres años, el PSG ha recibido inyecciones de dinero por valor de 800 millones. Y sus ingresos comerciales superan en un 20% a los de los gigantes europeos como el Barça, el Madrid o el United. Es imposible, está fuera de mercado. Si esto no se termina, el fútbol terminará teniendo 20 jeques en 20 clubes diferentes dominándolo todo", finalizó.