OnePlus Serie 9, Nord 2 y Smartwatch: análisis y comparativa de las novedades de la marca

OnePlus tiene en la palma de su mano a todo el mercado de móviles posible: desde el flagship killer de 2021, el OnePlus 9 Pro, pasando por el 9 a secas y hasta el matagigantes Nord 2. Con tan sólo tres modelos y una estrategia muy golosa, a la marca china le es suficiente para tener comiendo de la palma de la mano al mercado de los smartphones y todos sus fanáticos.

Aunque la serie 9 fue lanzada a primeros de año, se puede afirmar rotundamente que el 9 Pro es ya el móvil más sobresaliente de lo que va de año (aunque eso sí, esperemos hasta diciembre, con el Google Pixel 6 rondando la esquina). ¿Y del Nord 2 qué os puedo decir? ¡Vaya bestia! Sus dimensiones, su procesador (más abajo os diré que no tenéis motivos para ser aprensivos porque monte un MediaTek), su cámara, su pantalla… Y sobre todo: su precio. Después de un exhaustivo uso de los tres terminales, vayamos primero con los mayores: Con la serie 9.

Series 9: OnePlus 9 Pro y OnePlus 9

Nada que no se esperase, en una serie algo continuista en relación con el teléfono posterior al lanzamiento, el 8T. Tanto el 9 Pro como el 9 llevan un Qualcomm Snapdragon 888, memoria UFS 3.1 con almacenamiento en dos versiones como ya viene siendo típico: 8 de RAM+128 almacenamiento o 12+256. Hemos de decir que si al 888 le pone un par de alas, volaría. Es una bestia en todo tipo de procesos, es un destroza benchmarks, da igual que juegues, edites fotografía, tengas mil procesos abiertos… La fluidez es la seña de identidad de OnePlus, y el 888 no hace más que corroborarlo. La única pega, eso sí, es que es un poco calentón. En alguna prueba que otra, descargando, navegando, ha llegado a los 46º, algo que puede llegar a ser incómodo para ciertos usuarios.

Presentación Series 9: OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro. / Huanqiu.com (GETTY IMAGES)

En cuanto a la batería, ambos tienen 4.500 mAh, lo suficiente para pasar el día entero, con unas 4 horas de pantalla con uso intensivo, y algo más si somos conservadores: entre las 5 y las 6 horas depende del uso moderado que hagamos de él. Cumple soberanamente bien para pasar el día fuera de casa, y gracias a la carga rápida de 65W, en 10 minutos tendremos el 50%, y en media hora, el 100%. Una locura.

WiFi 6, Bluetooh 5.1, NFC, certificación IP68 en ambos dispositivos, lector de huellas bajo la pantalla que va extremadamente rápido, así como el reconocimiento facial en 2D. Sentimos profundamente que no tenga jack de 3.5, aunque ya es lo habitual gracias a la amplia gama de auriculares Bluetooth, y sí tiene doble altavoz estéreo, con uno incrustado en el marco inferior derecho y otro entre la parte superior de la pantalla y el marco. Es Dolby Atmos y es un poco flojo en graves, pero nada preocupante. En el día a día cumple sobradamente.

OnePlus 9 en toda su gama de colores disponibles. / OnePlus (YouTube)

En cuanto a peso, el 9 Pro se encuentra en los 197 gramos y el 9 en los 192. El 9 Pro, depende de la mano, puede llegar a ser incómodo, porque además de la pantalla curva (con sus detractores y sus defensores), esos 5 gramos de diferencia se notan un poco más pesados.

Las botoneras son iguales en ambos dispositivos, con el famoso alert slider que nos sigue embelesando desde los modelos más jóvenes de la marca. Al posarlo en una mesa, sin funda, el móvil baila un poco por el módulo de la cámara, con funda, casi no se aprecia. Sí que es verdad que el 9 gana en ergonomía al ser menos estrecho, pero el 9 Pro se ve mínimamente mejor. Nada preocupante o decisivo, hemos de decir.

En cuanto a las pantallas. Es una auténtica gozada hacer 'scroll', ver vídeos en una resolución tan alta, notar la sensibilidad hipertáctil del 9 Pro, esa precisión en cada toque… La del 9 Pro es ligeramente superior al tener un panel AMOLED tipo LTPO con tasa de refresco adaptativa de 120Hz, es decir, que va de 1Hz estático hasta los 120 dependiendo del uso que hagamos del dispositivo; es bueno porque ahorra energía. La resolución máxima es de 2K, y en cuanto a medidas, la diagonal máxima es de 6.7 pulgadas con una densidad de 520 píxeles por pulgada.

OnePlus 9 Pro en toda la gama de colores disponibles. / OnePlus (YouTube)

La del 9 no es LTPO y por tanto, no tiene refresco adaptativo. Tendremos que elegir siempre entre los 60 y los 120. Utilizar los 60 me parece un sacrilegio absoluto, porque significa perder toda esa fluidez que nos ofrece el móvil. La resolución es Full HD + y la diagonal es de 6.55 pulgadas con 452 píxeles por pulgada.

Tendremos un menú bastante avanzado para regular diversas características de la pantalla, ya que de origen, viene bastante fría. Tiene una buena nitidez, un buen brillo... En resumen, una de las mejores pantallas del mercado, AMOLED, LTPO en el caso del 9 Pro a la que además podremos añadir efecto de color intenso, natural o avanzado, un suavizado de gráficos y la resolución ultra.

Un paso más en fotografía: la colaboración de Hasseblad con OnePlus

El punto "débil" de OnePlus en dispositivos anteriores era la cámara. Es por ello que en estas Series 9 la marca ha decidido fortalecer este aspecto con una colaboración muy especial. Se trata de Hasselblad, un peso pesado en la fabricación de cámaras analógicas, especialmente las de formato medio y también de respaldos digitales. Sin embargo, aunque son fabricantes, en esta colaboración no han aportado nada de hardware, sino que se han centrado en la parte de software.

La huella de Hasselblad también está en el logo de la parte trasera, en el logotipo del modo pro y en el sonido del disparo. Si habéis probado una Hasselblad analógica, sabréis que el sonido de su obturador es muy característico y en los OnePlus 9 y 9 Pro han querido capturarlo, aunque no es del todo igual. Además, el botón disparador en los modos de fotografía ahora es naranja, otro toque heredado de las cámaras de la marca.

OnePlus 9 Pro junto con una cámara de Hasselblad. / Huanqiu.com (GETTY IMAGES)

En cuanto a las características específicas de cada dispositivo, el OnePlus 9 Cuenta con sensor Sony IMX 689 de 48 megapíxeles, un ultra gran angular/macro de 50 megapíxeles y un sensor monocromático de 2,2 megapíxeles, este último otorga una mayor definición de color a la imagen debido a que no cuenta con filtro RGB.

El zoom se puede regular en una escala desde x0,6 hasta x10. Tiene un modo supermacro para capturar correctamente enfocados objetos de una distancia recomendada entre 3 y 4 centímetros, este modo se activa solo directamente cuando enfocas algún objeto a esa distancia y ofrece una imagen clara, nítida y con mucho detalle.

En cuanto al vídeo, graba en 8K a 30 frames, en 4K a 60 frames, cuenta con un modo noche para vídeo que funciona bastante bien y tiene una muy buena estabilización.

En cuanto a su hermano mayor, el Oneplus 9 Pro tiene en exclusiva el nuevo Sony IMX 789 de 48 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular/macro de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 8 megapíxeles y un sensor en blanco y negro de 2,2 megapíxeles. El sensor del modo gran angular es el mismo que en el OnePlus 9 por lo que el modo Supermacro funcionaría de la misma forma anteriormente detallada.

En cuando al vídeo, se puede grabar en 8K a 30 frames, en 4K a 60 frames, cuenta con vídeo en HDR, un modo noche e incluso ofrece la posibilidad de grabar en modo retrato. Tanto la calidad como el procesado es muy bueno en este apartado y cuanta con una muy buena estabilización.

Similitudes y diferencias del apartado fotográfico en los Series 9

Las imágenes del OnePlus 9 Pro son ligeramente más nítidas que las del 9 y el color es algo más saturado. A pesar de que los colores deberían estar regulados, sí que es verdad que el 9 tiene unos colores más precisos y el 9 Pro tiende a sobresaturar algunos colores como los cielos.

Ambos ofrecen una buena imagen bien balanceada y con una buena definición. Fuerzan la nitidez por software, por lo que no se llegan a apreciar las diferencias naturales entre los sensores. El 9 Pro tiene un sensor más avanzado pero los resultados de las fotografías diurnas apenas cambian entre un dispositivo y otro.

Cámaras OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro. / OnePlus (YouTube)

La diferencia principal está en el teleobjetivo. El 9 Pro tiene un teleobjetivo de 3,3, los colores no son los mismos que los del sensor principal por lo que hay aún más diferencia en color con el OnePlus 9. En segundo lugar, hay falta de nitidez y aunque rescata más detalle que el OnePlus 9, no es que haya una gran diferencia. En el gran angular no hay ninguna diferencia, puesto que tienen el mismo sensor y procesado.

En las fotografías nocturnas sí que podemos notar más diferencia, a favor esta vez del 9 Pro. El Pro consigue rescatar más luz, aunque si activamos el modo noche ya están más a la par, consiguen rescatar bastante luz de forma artificial y aumentando el tiempo de exposición.

En el modo selfie tampoco hay una gran diferencia entre ambos dispositivos, tienen una vez más el mismo sensor y procesado. Ambos tienen aquí un pequeño problema con el HDR porque cuando hay altas luces, por ejemplo, un cielo iluminado detrás, no son capaces de controlar demasiado esa luminosidad y da lugar a fondos sobreexpuestos. Por otro lado, el recorte del modo retrato es bastante preciso, aunque tiene un bokeh muy marcado y da un poco de sensación de artificial. Pero en términos generales, es un buen selfie para ambos terminales.

OnePlus Nord 2 5G: el matagigantes

Vamos con el Oneplus Nord 2, el dispositivo lanzado para ese público masivo que recuerda a los inicios de la marca. Buen precio, buenas características, rápido y con el nombre de OnePlus, ¿qué más se puede pedir? Lo encontramos en color azul celeste y gris antracita, desde los 399 euros la versión 8+128 y por 499 la versión 12+256.

La pantalla mide 15.8 de alto por 7.3 de ancho y 8.25 de grosor, un peso de 189 gramos que hacen que se note en la mano. El diseño es calcado al de la serie 9, continuista, con el agujero en pantalla y el módulo de cámara vertical, así como las botoneras y el alert slider. No tiene certificación contra el polvo ni el agua, de ahí también su comedido precio, pero como vienen diciendo desde OnePlus, se puede mojar unos pocos minutos antes de que entre agua al dispositivo. El tacto es muy premium por la carcasa trasera en vidrio, exactamente igual que el 9.

OnePlus Nord 2 en toda su gama de colores disponibles. / OnePlus (YouTube)

Pero vamos al turrón: A lo que hay detrás de esa carcasa y bajo la pantalla. Sí, para todos los aprensivos, no debéis de preocuparos porque tenga un procesador de MediaTek, porque simplemente vuela. Es la primera vez que OnePlus utiliza un procesador que no sea de Qualcomm. En esta ocasión se trata de un Dimensity 1200 5G, que se encuentra al mismo nivel que el Snapdragon según todos los Benchmarks y números, en potencia están exactamente a la par.

En el día a día el procesador no tiene una pizca de lag, corre todos los juegos más exigentes en calidad alta, e incluso tiene un modo de alto rendimiento para sacarle partido a los juegos más grandes. No se atora cuando le hacemos pruebas con más de 20 aplicaciones abiertas. De hecho, los ingenieros de OnePlus barajaron incluir el 870 o el Dimensity, y finalmente se quedaron con este último. No va a funcionar igual en otro móvil, porque está desarrollado entre ambas compañías para que el Nord 2 de todo su potencial.

Tiene almacenamiento UFS 3.1 como la serie 9, igual que la batería de 4.5000 mAH. Pantalla AMOLED también, esta vez de 6.43 pulgadas, formato 20:9 y 410 píxeles por pulgada. Hemos de decir, un tamaño comedido, que se ajusta muy bien a la mano y posibilita su uso sin necesidad de hacerlo con las dos.

En general la pantalla aporta buenos ángulos de visión, tiene un buen brillo, aunque algo mejorable en los exteriores si hay mucho sol y el color de la pantalla es frío, agradable, muy acertado, como el dispositivo en general. El audio, por fin, después del Nord 1, trae doble altavoz, uno arriba y otro abajo, lo cual es una diferencia abismal en relación a la primera versión. En este caso, no trae Dolby Atmos.

La cámara del OnePlus Nord 2, todo un acierto calidad-precio

El OnePlus Nord 2 no se queda atrás, este terminal cuenta con tres sensores en la parte trasera. El sensor principal es un Sony IMX 766 de 50 megapíxeles que incluye estabilización óptica de imagen (OIS). Esta cámara principal se acompaña de un sensor de 8 megapíxeles con objetivo gran angular. El elenco fotográfico trasero se completa con un sensor monocromo de 2 megapíxeles.

Cámara OnePlus Nord 2. / OnePlus (YouTube)

Tiene una configuración muy buena e incluso puede considerarse uno de los móviles del mercado con mejor calidad fotográfica en función de su precio. Son fotos con mucho nivel de detalle, buen rango dinámico, una muy buena luminosidad en las fotos de noche sin un nivel alto de ruido. Su gran angular se comporta muy bien y no distorsiona apenas nada. El modo retrato tiene además un buen recorte, buena iluminación y también con un bokeh algo pronunciado como los anteriores Series 9.

En vídeo tiene también una buena calidad y una buena estabilización, pero aquí tiene un punto flaco y es que no permite grabar a 4K con 60 fotogramas por segundo, es extraño contando con el procesador que tiene que esta opción de vídeo no esté habilitada. Ahora bien, a 4K 30 frames o 1080 60 frames va a hacer vídeos de una calidad bastante buena.

La cámara selfie tiene un sensor Sony IMX 615 de 32 megapíxeles, uno de los más altos que OnePlus ha montado uno de sus teléfonos en el modo selfie. Es una cámara que además no quema demasiado los fondos y, en definitiva, permite realizar selfies con mucha calidad y nitidez.

OnePlus Watch: De lo más esperado de la marca

Vamos con el Oneplus Watch, el primer reloj inteligente de Oneplus. La espera ha sido larga, muy larga, se han escrito ríos de tinta sobre este reloj, pero por fin ha llegado, y no deja indiferente a nadie. De buenas a primeras se nota un buen dispositivo, buen tacto, correa original de fluoroelastómetro, con dos botones laterales (menú de navegación y lista de ejercicios), esfera de color Midnight black de aluminio y 76 gramos que no pesan en la muñeca.

Nos podremos conectar a él a través del móvil con la aplicación Oneplus Health, y obtendremos diversas esferas, información sobre el ejercicio que hayamos hecho, pasos, calorías, frecuencia cardiaca, nivel de sueño, de estrés… Y además, todos estos datos se pueden compartir con la aplicación de Google Fit. Punto muy a favor.

OnePlus Watch en todos los colores y materiales disponibles. / OnePlus (GETTY IMAGES)

Otra de sus funciones es la capacidad de medir la saturación de oxígeno, una medición esencial en cuanto a salud y aptitud física. Tiene la opción de medirlo de forma manual o también de forma automática mientras dormimos, hace un seguimiento a largo plazo del sueño y se esta forma se podrán detectar posibles problemas.

En cuanto a la batería, cuenta con 14 horas de autonomía en un uso normal, 5 días si se mantiene activada la opción de monitorización del oxígeno en sangre mientras dormimos y 25 horas si activamos la opción de GPS. Todo depende del uso que se le de y las opciones activadas.

En la parte trasera del reloj podemos encontrar el sensor óptico de frecuencia cardíaca y de oxígeno en sangre, mientras que el resto de sensores como son el giroscopio y el acelerómetro están en la parte interna del reloj. OnePlus ha decidido apostar por un diseño elegante y cuidado. El OnePlus Watch cuenta con una esfera redonda de 1,39 pulgadas de diámetro, grande pero correcta que se adapta a todo tipo de muñecas.

La pantalla es AMOLED con 326 píxeles por pulgada y tiene una buena definición, fluidez y color. La correa por su parte es similar a la del Apple Watch, una correa de silicona de tacto suave, con aberturas para ventilar correctamente a la hora de hacer ejercicio y que se adapta a la muñeca para ofrecer la mayor comodidad posible.

Este dispositivo tiene una resistencia al agua de 5 ATM + IP68. Perfecto para ejercicios de natación, OnePlus Watch puede medir datos como el pulso, la distancia, las calorías, la velocidad y la eficiencia SWOLF en natación y golf. Además tiene un reconocimiento inteligente de la postura de natación para mejorar el rendimiento y la eficacia en los entrenamientos.

Un punto más a favor es la capacidad de almacenar música y conectar auriculares sin necesidad de tener un móvil cerca. De esta forma se puede salir a correr o hacer otro tipo de ejercicios sin la necesidad de llevar el móvil encima y pudiendo disfrutar de nuestra música. Otra opción es la del control GPS sin necesidad de móvil, este smartwatch cuenta con un dispositivo propio de GPS que mide la distancia recorrida y la ruta realizada sin depender de un dispositivo móvil cercano. Una opción con la que no cuenta es el NFC para pagos contactless.

El precio actual de este producto es actualmente de 159€, un precio razonable y asequible en el mundo de los smartwatch.