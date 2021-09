El Atlético de Madrid ante su proyecto más ambicioso en Champions League: ¿será este su año?

El Atlético de Madrid se estrena en Champions League en el Wanda Metropolitano ante el Oporto. Los de Simeone están en uno de sus momentos clave en los últimos año con un proyecto ilusionante que puede permitirle soñar en la competición europea. Las llegadas de Antoine Griezmann y Rodrigo de Paul, sumadas al buen rendimiento de jugadores como Luis Suárez, Joao Félix, Marcos Llorente y una defensa solida junto a Jan Oblak bajo palos, le hacen uno de los equipos más completos de la competición.

Los rojiblancos forman parte del Grupo B de la Liga de Campeones y se verá las caras ante el Liverpool, el Milan y el Oporto [puedes escuchar y leer la guía de la Champions de esta temporada en 'Play Fútbol']. Este último será el primer equipo con el que se enfrentarán los colchoneros a partir de las 21:00 horas de este miércoles. Podrás seguir el partido en 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido y la narración de Miguel Martín Talavera y Pedro Fullana.

"Arranca una Champions ilusionante para el Atlético de Madrid, diría que de las más ilusionantes de los últimos años. Es verdad que la diferencia entre el fútbol español y los principales clubes de Europa cada vez hay una distancia mayor, pero el Atlético presenta este año el proyecto más ambicioso con los jugadores tan importantes que se han sumado en los últimos años. El último Antoine Griezmann, pero tenemos a Luis Suárez, a Joao Félix, un fichaje importante como Rodrigo de Paul, una buena defensa que viene siendo una de las mejores de Europa en los últimos años. Es un proyecto para ilusionarse".

"El Atlético de Madrid esperamos como mínimo primero que pase de la fase de grupos, que parece obvio pero no va a ser fácil teniendo en cuenta que le ha tocado un grupo muy complicado esta temporada, y a partir de ahí a soñar. Es de esperar que el Atlético si pasa de la fase de grupos sea un candidato para meterse en las rondas finales. No es nada sencillo porque tanto el Manchester City, el PSG, el Bayern, el Manchester United... van a estar a un gran nivel, pero el objetivo del Atlético de Madrid tiene que se competir al nivel de los mejores y no quedarse atrás en una fase inicial o en unas rondas donde no pueda estar al nivel de los mejores. Ganar va a ser muy difícil, pero estando compitiendo con ellos es el objetivo que para mi se tiene que marcar el Atlético para luego soñar".