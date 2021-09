Vuelve la Champions League: el grupo de la muerte, opciones de los equipos españoles y jugadores destacados

Vuelve la Champions League. La máxima competición europea se inicia este 13 de septiembre con una edición en la que disfrutaremos de cinco equipos españoles. A Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Madrid y Sevilla, clasificados vía liga, hay que sumarle al Villarreal de Unai Emery, flamante campeón de la Europa League y que estuvo a punto de proclamarse campeón de la Supercopa de Europa frente al Chelsea de Thomas Tuchel, que defiende título en esta edición. Encuadrado en un grupo con Juventus, Malmö y Zenit, no parece que los blues vayan a tener problemas en avanzar de grupo.

En el programa 'Play Fútbol', Bruno Alemany y Fermín Suárez han puesto bajo la lupa a los 32 equipos de esta edición: once tipo, estilo de juego, estrella y joven destacado de cada uno de los equipos que disputan la competición.

Grupo A

El primero de los grupos, el A, es el grupo de la muerte: Manchester City, PSG, RB Leipzig y Brujas. Tres potencias europeas y un clásico de la Champions League. El la audioguía de Play Fútbol, Fermín Suárez desgrana las claves de estos equipos.

El PSG (esquema 4-3-3). Uno de los grandes equipos a seguir, por no decir que es el mayor atractivo de esta Champions. El potencial ofensivo de este equipo es inmenso. Tiene a tres de los mejores jugadores del mundo: Neymar, Mbappé y ahora también Leo Messi. Pochettino buscará combatir el todos contra el PSG de esta edición luchando contra su mayor defecto: el poco compromiso defensivo. En ellos está demostrar, tal y como afirma Fermín Suárez si "son los Globetrotters o solamente un buen equipo".

El Manchester City (esquema 4-3-3). Los de Pep Guardiola buscan resarcirse de la final perdida en Porto, y para ello deben continuar con el trabajo que dio sus frutos el pasado año. El control total hecho equipo vuelve a colocarse bajo la batuta de De Bruyne y ahora también del flamante fichaje sky blue Jack Grealish, a pesar de no tener un gran nueve goleador. Su canterano, Liam Delap, tiene una oportunidad de oro.

El RB Leipzig (esquema 4-2-3-1). Los alemanes son la principal alternativa a un grupo en el que les será muy complicado llegar hasta la siguiente fase. El sello RB pervive a pesar del adiós de Nagelsmann, Sabitzer, Konaté o Upamecano. Vigor, electricidad y verticalidad son las cualidades en un equipo en el que destacan la vitalidad y el dinamismo de sus jóvenes. Forsberg se erige como el gran líder de este equipo.

El Club Brujas (esquema 3-5-2). Tal y como apunta Fermín Suárez, "pocas veces ha habido tanta diferencia entre un equipo del bombo 4 y el resto de equipos en un mismo grupo". Los belgas tienen la esperanza puesta en las individualidades de Noa Lang, que se encarna como el bastión de un equipo bastante tierno en comparación con el resto del grupo.

Los equipos españoles: ¿son favoritos?

Grupo B (Atlético de Madrid)

El campeón de Liga llega a esta Champions buscando la redención. La anterior edición cayó ante el finalmente campeón Chelsea en dieciseisavos de final y, en esta ocasión, tendrá que verse las caras con el Liverpool de Klopp, el Milan de Pioli y el Porto de Conceição.

Para ello, Simeone contará con las incorporaciones que podrían marcar la diferencia en su andadura europea: Rodrigo de Paul en la banda derecha y Griezmann en ataque. Este es el 11 tipo que podría usar Simeone: Oblak, Giménez, Savic, Hermoso, Trippier, Carrasco, Llorente, Koke, De Paul, Griezmann y Suárez.

El Liverpool de Klopp es, sin duda, el gran coco del grupo. En la última edición, a pesar de llegar como uno de los indiscutibles favoritos, fue eliminado por el Real Madrid en cuartos de final. En esta ocasión tendrán que suplir la baja de Harvey Elliott, extremo de 18 años que sufrió una grave lesión de tobillo. No obstante, contarán con van Dijk como genio de la defensa y Salah como líder del ataque.

El Milan y el Porto son los dos equipos que más complicado lo tienen. En el conjunto italiano Ibrahimovic, con su amplia experiencia en la competición, y Giroud serán los más destacados. El conjunto de Conceição, por otra parte, cuenta con Sérgio Oliveira y Pepe como sus grandes bazas. Además, el extremo Luis Díaz viene de una buenísima actuación en la Copa América.

Grupo D (Real Madrid)

El Real Madrid se jugará el pase a octavos con Inter de Milán, Shakhtar Donetsk y Sheriff Tiraspol: dos viejos conocidos y un debutante en la competición. El Inter buscará pasar a la siguiente ronda después de dos años seguidos quedando eliminados en la fase de grupos. Mucho mejor rendimiento tuvo en la Serie A, de la que es el campeón. Dirigidos por Antonio Conte, consiguieron ganar la liga 11 años después. Tal y como analiza Bruno Alemany en Play Fútbol, ahora con Filippo Inzaghi como entrenador, "seguimos viendo las señas de identidad que hicieron grande al equipo con Antonio Conte". "Presentan un ritmo de juego alto y buscan jugar al nueve de referencia siempre con intensidad en la presión para intentar recuperar rápido", explica el experto en fútbol internacional de la SER.

El otro rival, aunque bastante lejos a priori, del Real Madrid es el Shakhtar Donetsk. El club blanco vuelve a encontrarse con la que fue su pesadilla en la pasada fase de grupos. El equipo ucraniano, que cayó eliminado en octavos de la Europa League, ganó los dos partidos al equipo entrenado por aquel entonces por Zinedine Zidane: 2-3 en Valdebebas y 2-0 en Donetsk. Bruno Alemany avisa de que el Shakhtar sigue intentando "salir jugando desde atrás y con un estilo de juego atrevido". "Cuando consiguen superar la primera línea de presión, aceleran mucho el juego", analiza.

La cenicienta del grupo es el Sheriff Tiraspol. El campeón de la liga moldava es el gran desconocido de la presente edición de la Champions League, en el que será su debut en la competición. El Sheriff Tiraspol tan solo cedió tres empates y una derrota en los 36 partidos que disputó de competición doméstica. Así, se presenta entre los grandes por primera vez en su historia desde su fundación en 1997 por la empresa de seguridad Sheriff. La pasada temporada cayeron en la tercera ronda de la Europa League.

El estilo del juego del Sheriff es, según Bruno Alemany, "defender bien, juntitos y esforzándose. Tiene siete africanos en la plantilla y en este caso no es estereotipo, trata de marcar las diferencias a través de la potencia física y la velocidad".

Grupo E (Barcelona)

Con la alargada sombra del 2-8 de la Champions League de hace dos años, el Barcelona vuelve a encontrarse con uno de los clubes que más ‘daño’ le ha producido en su paso por la competición europea, el Bayern de Múnich. Pese a que en el Camp Nou aún recuerdan a Messi sentando a Boateng en las semifinales que le llevaron a su quinta orejona, cierto es que ambos conjuntos han cambiado sustancialmente desde entonces. En esta temporada el Barça —encabezado por Depay como estrella y con Ansu Fati y Pedri como diamantes en bruto— deberá competir contra Bayern de Múnich, Benfica y Dinamo de Kiev en el grupo E.

Los azulgrana aún no han reaccionado ante las despedidas de Messi y Griezmann y las lesiones no terminan de compactar un once ilusionante para su afición. "El equipo de Koeman no sabe lo que quiere ser de mayor desde hace años. Lejos de construir, con un tablero nuevo y libre de imposiciones donde solo hemos visto caos, supervivencia y mucha ida y vuelta, contexto en en el que se desempeñan muy bien los neerlandeses", explica Fermín Suárez en la audioguía de 'Play Fútbol'. Ante este panorama, el Barça debe agarrarse a su nueva columna vertical con Piqué, Pedri-De Jong y Depay, así como la vuelta de lesión de Ansu Fati (el nuevo ‘10’ culé), además de soñar con que puede ser el año de los jóvenes en clave construcción futura: Demir, Gavi, Riqui Puig y Eric García. El duelo ante los alemanes es un auténtico termómetro que quizás llegue demasiado temprano ante los golpes internos y externos que ha sufrido el club en este principio de curso.

Por su parte, los Alemanes llegan a la Liga de Campeones con el cartel de favoritos (como siempre) y con un conjunto bastante renovado tras las llegadas de Upamecano a la defensa y Sabitzer de enlace entre la delantera y el centro del campo. Campeones hace dos temporadas, eliminados la pasada ante el PSG (que se tomó la revancha de la final de Lisboa) y sin problemas para hacerse con su novena Bundesliga consecutiva, quieren volver como una apisonadora contando con uno de los mejores delanteros del momento, Robert Lewandowski. El equipo está virando hacia un fútbol más gobernador, con más racionalidad y sin perder ese ADN abrasivo. El Bayern irá mutando pero conserva su fortaleza en el área, su pujanza exterior y su alto compromiso. Una pegada envidiable que le hace, a priori, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann debería pasar como líder del grupo E.

El Benfica no debería ser problema para el Fútbol Club Barcelona, pero sí el rival con el que no tiene que perder puntos directos si no quiere complicarse la vida para pasar a la fase eliminatoria. Con mucha riqueza interior, es un equipo ‘guadianesco’ —como destaca Fermín Suárez—: muy irregular pero a la vez tremendamente talentoso y competitivo que es capaz de remontar a la épica un partido inverso como también puede perderlo en un abrir y cerrar de ojos. Pizzi y Éverton, además de Yaremchuk tras hacer una gran Eurocopa, son las piezas claves de un conjunto portugués que puede meter en algún apuro a los catalanes e incluso al Bayern. Enfrente también estará el Dinamo de Kiev que es el equipo más blando del grupo. Una plantilla muy compacta, que compite bien bajo la dirección del técnico Lucescu, quien es amante del orden aunque le falte creatividad y capacidad de llevar iniciativa.

Grupo F (Villarreal)

El vigente campeón de la Europa League está encuadrado en el grupo con Manchester United, la Atalanta y el Young Boys, el campeón suizo. Unai Emery, con su 4-4-2 mentiroso, como lo cataloga Bruno Alemany por el perfil de sus extremos, tratará de buscar la clasificación en un grupo que se prevé muy divertido. El Villarreal vive más cómodo cediendo la iniciativa y saliendo rápido de atrás con la buena salida que le dan Pau Torres, Parejo o Trigueros y la velocidad de Pino y la tenacidad de Pau.

El 'coco', sin duda, es el Manchester United de Cristiano Ronaldo, favorito ya no solo a liderar el grupo, sino que también es un serio candidato para ganar la Champions este año. No es solo Cristiano Ronaldo, son Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Paul Pogba... Pese a ser, como define Bruno Alemany, un equipo que no está del todo definido, es un conjunto con ritmo, físico y cuyos extremos aceleran muy rápido las acciones. Varane, fichado este año del Real Madrid, deberá dotar de solidez a la defensa a un equipo que con Ronaldo ya se ha asegurado el gol (basta con ver el debut del portugués frente al Newcastle United).

Por otro lado, está la Atalanta, un equipo atrevido y que tiene a jugadores como Demiral, Gosens, Freuler, Ilicic o Zapata y en el que juega un viejo conocido de LaLiga como Muriel. El sello del equipo lo pone el técnico, Gian Piero Gasperini: presión alta, persecuciones individuales e intercambio de posiciones para favorecer el vuelo de los carrileros. Además, como puntualiza Bruno Alemany, la presencia de Zapata arriba le da la posibilidad de jugar más directo.

El rival más asequible es el Young Boys suizo. Es un equipo que está iniciando un proyecto y que mantiene a la mayoría del bloque que les hizo campeones. Equipo vertical, directo y con buen trato de balón.

Grupo G (Sevilla)

El Sevilla, encasillado en el grupo G junto con Lille, Salzburgo y Wolfsburgo, tiene serias opciones de acabar pasando como primero. El conjunto hispalense viene de cerrar un muy buen mercado de fichajes, en donde destaca el hecho de haber podido retener a Koundé y llenar su fondo de armario con Delaney, Montiel o Rafa Mir, entre otros.

Cuartos de final ha sido la ronda más lejana a la que han podido llegar en la historia de la Champions. Fue en la temporada 2017/2018 tras ser eliminados por el Bayern de Múnich en una eliminatoria muy apretada. En la fase anterior, el Sevilla se deshizo del Manchester United con un memorable partido en Old Trafford.

El equipo con más Europa League en sus vitrinas (seis en total) buscará en esta edición de la Champions demostrar que puede colarse entre los más grandes del viejo continente. No será fácil. Los pupilos de Lopetegui no deben confiarse con el actual campeón de la Ligue 1 ni tampoco con los clubes que actualmente son líderes en la Bundesliga y en la Bundesliga austriaca.

Respecto a sus rivales de grupo, Fermín Suárez en Play Fútbol señaló que el Lille tiene una idea de fútbol muy clara: son un bloque rocoso y compacto con una fácil expansión sobre el terreno de juego. Es un conjunto muy físico que tiene a Burak Yilmaz como emblema. Por su parte, el Wolfsburgo es la revelación en lo que llevamos de la Bundesliga con un pleno de victorias. Además, están dirigidos por un técnico con mucha historia en el fútbol europeo: Mark Van Bommel. Por último, el Salzburgo es un equipo muy valiente, osado y con una presión constante. Les falta consistencia en distintos momentos del partido y suelen pagarlo caro.

**** Redacción digital de Deportes: Paula Giménez, David de Gustín, Ricky Dias, Ángel García, Íñigo Renedo y Fernando Rodríguez.