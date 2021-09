Las cervezas 'de tranquis' que se convierten en una cuenta infinita tras 11 horas bebiendo

Un grupo de amigas de la localidad de Drogheda, en Irlanda, decidió salir a tomar unas cervezas 'de tranquis' para celebrar la reapertura de los bares tras meses cerrados por las restricciones de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, tal y como informa una de las jóvenes en un vídeo de TikTok la intención de tomarse unas pocas bebidas se les fue de las manos.

Las seis amigas comenzaron a beber en torno a las 13:00 horas en un local llamado Railway Bar y terminaron cuando el bar ya cerró once horas después nada menos. Lo que empezó con unas cervezas de graduación normal terminó con todo el surtida de bebidas del bar. A medida que se iban animando pedían bebidas con alcohol más duro llegando a probar de todo. Carlsberg, Coors, Heineken, Guinness y Moretti para empezar. Después dieron paso al Jägermeister, al Tequila, al Tia María, al Jack Daniels e incluso algún RedBull.

Lo que no se esperaban era la cantidad que iban a tener que pagar tras once horas bebiendo sin parar. El resultado lo subió una de las amigas a su perfil de TikTok sin dar crédito a la infinita cuenta del bar. La factura ascendía a 679,90 euros, algo muy pocas veces visto por no decir algo inédito. Las amigas exihibieron el importe en el vídeo entre arrepentidas y orgullosas. Lo que está claro es que ese día no se les olvidará fácilmente.

El vídeo enseguida se ha hecho viral en TikTok alcanzando más de 358.000 reproducciones y miles de comentarios de asombro.