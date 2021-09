"Poco me parece": Pide una tortilla sin cebolla y la respuesta de la cafetería provoca una guerra en redes

¿Eres cebollista o sincebollista? Ya seas de un grupo o del otro, la historia que vas a leer a continuación te golpea de lleno. Hace apenas unas horas, el usuario de Twitter Pizarrín compartía una fotografía en su cuenta de Twitter mediante la que demostraba que la cafetería en la que se había pedido una tortilla le había hecho un cargo de un euro adicional por haberla pedido sin cebolla: "Me han cobrado un euro por pedir una tortilla 'sin cebolla".

Una decisión que ha causado un gran revuelo en redes sociales, donde hay quienes se han mostrado a favor de este cargo y quienes no comprenden esta decisión. Los cebollistas aseguran que ese cargo de un euro es normal porque quitarle la cebolla a la tortilla es un auténtico sacrilegio: "Poco me parece. Para empezar, la palabra 'tortilla' no debería aparecer en ningún lugar de este papel, dado que al ser sin cebolla, realmente no estamos hablando de una tortilla".

La decisión de la cafetería inicia una guerra entre cebollistas y sincebollistas

Mientras que algunos justifican el cargo de un euro al entender que el hecho de hacer una tortilla sin cebolla supone un trabajo extra para la cafetería, quien tendría preparadas únicamente tortillas de este tipo, otros directamente aseguran que se trata de un castigo al mal gusto. Una guerra en la que ha querido participar la propia cafetería, quien ha reconocido en tono jocoso que en su establecimiento solo se aceptan "sin cebollitas" con receta médica.

Poco me parece. Para empezar, la palabra «tortilla» no debería aparecer en ningún lugar de este papel, dado que al ser SIN CEBOLLA, realmente no estamos hablando de una tortilla. — Jaume d\'Urgell (@JaumedUrgell) September 13, 2021

Sin embargo, no todos están de acuerdo con el hecho de que la cafetería le haya pedido un euro más por pedirse la tortilla sin cebolla: "¿Pero si es sin cebolla debería ser más barata, no?". A pesar de que algunas personas tratan de convencer a los anticebollistas asegurando que el hecho de pedir una tortilla sin cebolla puede suponer una carga de trabajo adicional, otras directamente denuncian que les deberían haber cobrado más por ese sacrilegio gastronómico.

En esta cafetería solo se aceptan “sin cebollitas” con receta médica. pic.twitter.com/YVrvRXtPqb — cafeteria Avenida55 (@CafeAvenida55) September 13, 2021

La verdad detrás de una campaña publicitaria que se ha hecho viral

Mientras que la gran mayoría de personas iniciaban una lucha encarnizada sobre si la tortilla debería llevar cebolla o no, otras se han percatado en el que la persona que se ha quejado de este cargo adicional está relacionada directamente con el bar: "Fantástica campaña publicitaria... ¡se convertirá en viral! Pero al menos haber utilizado a otra persona, que es tu bar y canta un huevo con patata y siempre con cebolla".

Tras dar un paseo por la cuenta de Twitter de Pizarrín podemos ver que está directamente relacionado con el establecimiento. Por lo tanto, el hecho de haber cargado un euro más a su cuenta ha sido una manera de agitar a las redes sociales. Y vaya si lo ha hecho. De la misma manera que se agitan cuando ven una paella con ingredientes fuera de lo común, las redes han vuelto a hervir con el ya mítico debate de si la tortilla debe llevar cebolla o no.