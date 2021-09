Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, ha asegurado en rueda de prensa que no dudan de la calidad de Saúl Ñíguez, pero ha apuntado que necesita tiempo para aclimatarse al equipo. El futbolista español, que disputó sus primeros minutos con el Chelsea hace una semana y fue sustituido al descanso tras una mala actuación, no participó en la victoria del martes contra el Zenit de San Petersburgo en el debut del conjunto londinense en la Champions League, competición en la que defiende corona.

"Tenemos otra gente en el equipo que también ha pasado por situaciones similares. Compartieron sus experiencias de sus primeros partidos. En mi primer partido en el banquillo también me di cuenta de que esto estaba a otro nivel", ha comentado Tuchel en rueda de prensa. "No dudamos de su calidad. Quizás le lleve un poco de tiempo adaptarse, pero está a una edad (26 años) en la que no nos tenemos que preocupar mucho", ha añadido el técnico.

Saúl, que ha llegado esta temporada cedido al Chelsea procedente del Atlético de Madrid, perdió nueve pelotas en su debut contra el Aston Villa, solo ganó uno de los nueve duelos que tuvo, cometió más faltas que ningún otro jugador sobre el campo y falló los tres envíos en largo que intentó. Este fin de semana podría tener una nueva oportunidad en el duelo contra el Tottenham Hotspur.