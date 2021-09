Indignación de una mujer tras la solución de su alcalde para que no le atropellen en la puerta de su casa

El PSOE de Almería ha denunciado la situación en un vídeo a través de la red social Twitter de una mujer a la que el ayuntamiento le ha instaurado un carril bici justo en la puerta de su casa en la calle Isla de Dragonera, en Almería.

En el vídeo se puede ver a la señora visiblemente indignada: "Y yo le dije: '¡vaya con los patinetes!', y se paró la muchacha y me dijo 'yo paso por donde pasa el paso, mía no es la culpa', y le digo 'llevas razón, la culpa es de quien lo ha hecho, pero a mí me atropellan'", explica.

🚲🛑 Esta es la solución del alcalde a los problemas de sus vecinos 🤦 Calle Isla de Dragonera 👇 pic.twitter.com/ZQ7ZOhb5D1 — PSOE Ayto Almería (@GMS_Almeria) September 16, 2021

La solución: un paso de peatones

La mujer que se encuentra grabando el vídeo expone la situación en la que se puede ver la salida de la casa, y justo enfrente, el paso de bicicletas: "Si es que tiene justo el paso de bicicleta por la puerta", dice.

La principal denuncia, además de la situación, es la solución que le ha dado el Ayuntamiento de Almería tras denunciar el hecho: "La solución que le ha dado el Ayuntamiento a esta señora; le han puesto un paso de peatones, ahora si le atropellan el responsable es el del patinete", comenta en tono jocoso. "La solución es ninguna", sentencia la dueña de la propiedad.