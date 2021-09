Un joven con autismo enseña a bailar 'hip hop' a un anciano de 101 años

La música tiene entre sus poderes la capacidad de unir y de hacer felices a las personas. Es un idioma único que trasciende a edades. Y con ella un joven de 17 años con autismo, Ollie Venning, se acercó a un anciano de 101 años que se encontraba en la residencia de su bisabuela en Plymouth (Reino Unido). Como resultado, acabaron formando pareja de baile y enseñándole el adolescente al anciano a bailar 'hip hop'.

El vídeo, que se puede visualizar en Facebook en la cuenta de la residencia Yelverton, refleja la entrañable conexión entre ambos. El joven se pone a bailar y a hacer movimientos con los brazos y el anciano reacciona mirando a su lado con la intención de hacer lo mismo soltándose de su andador. Al parecer, la abuela de Ollie pidió a su nieto que bailara algo y Don, el coprotagonista del dúo, se lanzó a acompañar al joven. Todos miraban sorprendidos a lo que estaba pasando.

El joven explica el baile con el anciano

"Fue increíble. No podía creer que tuviera 101 años, tenía mucha soltura con los movimientos. Me hizo sentir bien verlo a él y a todos allí felices", cuenta Ollie al medio Daily Mail. El adolescente había acudido allí para ver a su bisabuela, a la que no había podido ver por la pandemia desde hacía más de un año.

"Debido al coronavirus no he tenido la oportunidad de ver a una de mis mayores fans: mi bisabuela", añade el joven, que pudo hacerle un baile en vivo junto a sus compañeros de residencia. Venning pertenece a Street Factory, una organización que ayuda a transformar la vida de los jóvenes y las personas desfavorecidas a mediante el hip-hop y el baile. "Justo cuando estaba a punto de irme, un residente llamado Don quería bailar conmigo, así que salió a la pista de baile y le mostré algunos movimientos", apunta al mismo medio. "Me hizo sentir bien verlo a él y a todos allí felices", sentencia Venning.