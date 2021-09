Una erupción "de manual", según los vulcanólogos

Los científicos especialistas en vulcanología, consultados por la Cadena SER, también explican que se trata de una erupción del tipo "estromboliana", de magma poco evolucionado. En este tipo de erupciones lo peligroso no es el avance de la lava, porque su velocidad de deslizamiento es pequeña como la velocidad de una persona andando. Sin embargo, el mayor riesgo para las personas viene de la elevada toxicidad de los gases que salen con el magma.

"Son erupciones relativamente pequeñas, frente a lo que es una gran erupción como las del Vesubio. La Palma no es un sitio de grandes erupciones en los dos últimos millones de años", explica a la Cadena SER José Luis Barrera, experto en vulcanología del Colegio Oficial de Geólogos.

No obstante, como explica también el director del grupo Geociencias Barcelona del CSIC, el vulcanólogo Joan Martín, la ventaja de esta situación es que "se trata de erupciones que, en principio, no entrañan peligro, por el hecho de que la lava es relativamente lenta y su área de acción no es muy grande y, sobre todo, porque va canalizada por la topografía, lo cual es una ventaja".

Ventajas

En este tipo de erupciones volcánicas la parte explosiva no es muy importante y, en todo caso adelantan los expertos, como José Luis Barrera, el poco piroclasto que se observa se acumulará en la zona de salida.

Sin embargo, otro peligro consiste en que podría intensificarse alguna fase explosiva y, en este caso, el recorrido de las cenizas lanzadas sería un área mayor y éstas podrían afectar, por ejemplo, al aeropuerto de La Palma.

"No se puede determinar la duración, pero algunas de las lenguas ya están solidificando y su avance se hará más lento. Esto significa que no hay suficientes volúmenes de magna que ascienden del manto para alimentar las bocas de salida", sigue explicado José Luis Barrera.

Riesgo

El verdadero problema pueden ser los gases que escapan con el magma y que pueden ser derivados del azufre y del CO2, este último gas no emite ningún tipo de olor, pero puede ocasionar problemas respiratorios, advierten también los expertos.

Por otra parte, la lava puede ser que finalmente acaba llegando al mar, como ha ocurrido en otras ocasiones en La Palma.