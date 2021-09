La quinta jornada de Liga ha dejado varios frentes abiertos en el fútbol español. El Real Madrid remontó al Valencia un tanto inicial de Hugo Duro gracias a los goles de Benzema y Vinicius. Por otro lado, las acciones arbitrales han tomado un especial protagonismo. Joao Félix fue expulsado y Casemiro realizó una entrada a Wass que pudo ver la cartulina roja, pero que quedó en amarilla.

El Barça jugará en la noche del lunes frente al Granada con la imperiosa necesidad de ganar el partido si quiere llevar la tranquilidad al Camp Nou. Jordi Martí, Manolete, Miguel Martín Talavera, Antón Meana y Antonio Romero analizaron estos frentes y muchos más en la 'Barra Libre' de SER Deportivos.

La tensa situación de Koeman en el Barça

Jordi Martí: "La factura de Bartomeu no es gratis, conlleva esto. El Barça hasta hace cuatro días no tenía dinero para afrontarla, pero hoy por hoy no veo claro el relevo. A Koeman le va a ser imposible si no tiene la confianza del presidente. O Laporta le apoya o se desprende de él".

Miguel Martín Talavera: "Esto viene desde el verano, donde le dijo que iba a buscar primero a otro entrenador. No te debería sorprender".

Antón Meana: "Entonces si el Barça puede afrontar la salida de Koeman, ¿a qué están esperando?".

Jordi Martí: "Koeman tiene que sacarle el máximo rendimiento a los mimbres que tiene, no le queda otra".

Miguel Martín Talavera: "Seamos sinceros, ¿toda la culpa de este nuevo Barça la tiene el entrenador?".

Antonio Romero: "Salvo la pancarta, lo único que ha hecho ha sido engañar a los aficionados del Barça. Solo le ha salido bien lo de la pancarta en el Bernabéu. Laporta no confía en Koeman y no lo echa porque no tiene dinero. Además, el entrenador cada vez que se ponga delante de un micrófono no debe decir: "Esto es lo que hay".

Jordi Martí: "Lo que puede hacer es dar un paso al frente con los jóvenes. Cuando sacó a Gavi con 0-2, la gente lo ovacionó. Le están dando un mensaje diciéndole que lo intente".

Miguel Martín Talavera: "El ADN del Barça ahora mismo es el de la supervivencia. Tiene que competir y yo creo que Koeman lo ha hecho. El año pasado, hasta los últimos partidos, estuvo peleando la Liga. Estoy seguro de que está trabajando salgan las cosas mejor o peor".

Antonio Romero: "Lo que tampoco puede hacer Piqué es repetir lo de "esto es lo que hay". Creo que el Barça está para algo más de no pasar del centro del campo frente al Bayern de Munich. Una cosa es que él lo diga en una reunión íntima, y otra es que cuando acabe el choque mande ese mensaje a sus compañeros y a la afición".

Ronald Koeman en el banquillo del FC Barcelona / Getty Images

El análisis del empate del Atlético de Madrid

Manolete: "Griezmann fue otra vez deprimente. Simeone debe replantearse varias cosas. Si es verdad que Jorge Mendes le ofreció a Cristiano Ronaldo, no sé por qué ficharon a Griezmann".

Antonio Romero: "A Simeone le costó mucho el año pasado decir que eran los favoritos de LaLiga. Estuvo a punto de tirar por la borda una ventaja que les pudo hacer campeones varias jornadas antes. Cuando tienes que salir con la presión de los favoritos, de momento el Atleti no responde".

Miguel Martín Talavera: "El potencial ofensivo que tiene el Atlético de Madrid es para tener más. Si hay un entrenador que pierde la ventaja es porque ha habido uno que la ha ganado antes. Estamos en la jornada 5 y nadie ha ganado ni perdido LaLiga. Empatar contra Villarreal, Porto y Athletic no me parece que sea un auténtico fracaso".

La expulsión de Joao Félix

Antonio Romero: "El jugador del Athletic debió ver cartulina amarilla, pero lo de Joao Félix es una roja clara. Simeone lo sabe. Además, lo que me parece sancionable y lamentable es la redacción del acta de Gil Manzano. En el campo echa al jugador y para quitarse el marrón y luego falsea el acta. Lo que hace es muy grave".

Manolete: "A Joao Félix lo expulsan, pero, ¿cuándo veremos que expulsan a Casemiro?".

Miguel Martín Talavera: "Es preocupante que el Comité Técnico de Árbitros nos venda que Gil Manzano vaya a ir al Mundial de Catar. Es reírte de nosotros y del resto de árbitros. No creo que haya conjuras, pero la realidad es que no tiene suerte con el equipo rojiblanco".

Antonio Romero: "Si cualquier futbolista hace lo que hizo Joao Félix lo echan".

Antón Meana: "Yo nunca he visto a Casemiro llamarle 'loco' al árbitro en su cara".

Miguel Martín Talavera: "Hace unas semanas Romero corrió mucho para decir que Correa tuvo que ser expulsado frente al Villarreal y respecto a Casemiro se escondió".

Jordi Martí: "Pero es que eso es el reglamento. Esto no va de la opinión de cada uno".

La reacción de Joao Félix tras ser expulsado / Getty Images

La remontada del Real Madrid frente al Valencia

Antón Meana: "De Vinicius lo esperado. Una vez más demuestra que está en un momento de forma espectacular. Tiene que mejorar, pero ya es una realidad".

Jordi Martí: "Yo me quedé perplejo. El Valencia durante una gran parte del partido le pasó por encima al Real Madrid. Por lo tanto, salió cara. En los dos partidos ha sido Courtois".

Antonio Romero: "Tuvo para mí más suerte en Milán que en Valencia porque el equipo valencianista estaba físicamente muy mal y eso es mérito del Real Madrid. Olió la sangre e hizo los cambios para ir a por el partido".

Manolete se despide de la Cadena SER

Manolete: "Hoy es un día triste para mí. Por la enfermedad, voy a tener que dejar de trabajar. Desde el año 92 llevo en la Cadena SER. Os doy gracias a todos los que habéis estado conmigo. He aprendido muchísimo. Tampoco me olvido de los oyentes y de los aficionados al fútbol, sois maravillosos. Os tengo en el corazón a todos.".

Jordi Martí: "Me gustaría decirte algo. Te vas con la cabeza muy alta y para mí has tenido una trayectoria que se identifica porque siempre has estado al pie de la noticia, lo has contado amena y jamás nos dijiste que 'no'. Un abrazo fuerte y un reconocimiento de tu trayectoria. Eres un pedacito de nuestro escudo".

Antonio Romero: "Te queremos mucho Manolete. Cuando entré en la radio, Manolete no podía caminar por Gran Vía porque se lo comían de lo que la gente lo quería".

Antón Meana: "Tengo delante una foto de cuando era oyente de 'El Larguero' y me hacía fotos con el equipo. Le tengo mucho aprecio. Él sabe lo que he aprendido de él".

Miguel Martín Talavera: "Llegué el último a la familia de la SER. Yo había escuchado a Manolete y hasta que le traté como persona no lo había conocido. Decirte que, aunque hayamos coincidido mucho, he aprendido mucho de ti".

Pacojo: "Te vamos a echar mucho de menos, pero te llamaré alguna vez cuando haya algo que celebrar con el Atlético de Madrid. Solo hazme un favor, en los ratos que no tengas que entrar con nosotros te des mil paseos y dejes de fumar".

Manolete: "Sois muy grandes y os voy a llevar siempre en el corazón".