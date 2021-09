Macarena Olona se encara con una periodista: "¿Me vas a responder o no?"

"¿Me has hecho la misma pregunta cuando me han agredido en este pleno? Te estoy haciendo una pregunta muy directa, quiero una contestación: ¿Sí o no?". Esa ha sido la reprimenda que la diputada de Vox Macarena Olona le ha espetado a la periodista Cristina Pérez.

La diputada de la formación ultra ha abroncado a Pérez tras una pregunta. "¿Le parece bien que se llame bruja a una diputada?, ha comentado la periodista después de que un miembro de Vox insultara a Laura Berja, del PSOE.

Lo que está haciendo Vox con los periodistas y, en concreto, aquí Macarena Olona es insoportable. Todo mi apoyo a @Cristina_Perwez que además de una excelente periodista es una buenísima persona. pic.twitter.com/V3ir7Se9cg — Marta Monforte (@MartaMonforteJ) September 21, 2021

Olona ha avanzado por los pasillos del Congreso sin responder a la cuestión. Sin embargo, la diputada ha retrocedido instantes después, visiblemente molesta, para responder a la periodista:

-¿Has hecho la misma pregunta cuando me han llamado fascista y me han agredido en este pleno? Te estoy haciendo una pregunta muy directa: ¿Sí o no?

-La periodista soy yo, señora Olona.

-¿Sí o no? ¿No quieres contestarme? Muchas gracias. Tu silencio es muy elocuente.

Insultos a una diputada socialista

José María Sánchez García, miembro de la formación ultraderechista Vox, ha llamado "bruja" a la diputada Laura Berja, del PSOE. El insulto se ha producido en pleno debate de una iniciativa para penalizar el acoso a las mujeres en clínicas abortivas.

García, tras insultar a la diputada socialista, ha sido expulsado del pleno tras tres avisos por parte del vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez. Sin embargo, el miembro de la formación de ultraderecha se ha negado a abandonar el hemiciclo y se ha sentado junto a Olona.

La relación de Vox con los medios

No es la primera vez que la formación ultraderechista Vox ataca a medios o profesionales del mundo de la comunicación. Desde los vetos hasta los tweets, el partido ultra ha llegado incluso a señalar públicamente a periodistas.

Sí, Ricardo Rodrigo Amar es el editor y el máximo responsable de que se publique en El Jueves esta bazofia.



La izquierda está acostumbrada a que nadie le exija responsabilidades cuando comete barbaridades.



Por eso se enrabieta tanto cuando VOX lo hace.



Lo seguiremos haciendo. pic.twitter.com/eMIeyP5dL5 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 6, 2021

Me parece que @Newtral empieza a oler a podrido. Por ser progres y tener las teles se creen impunes. Hasta que un buen día , te investigan, llega la UCO y te llevan puesta. No te puedes creer que por tener media docena de tertulianos la gente os tiene miedo y no se va a defender. https://t.co/W73QKDXyK0 — Luis Gestoso (@LuisGestoso) April 12, 2020

Mirad como los matones de VOX agreden a un periodista en la sede de VOX Madrid. La policía interviene y detiene al guardaespaldas de la facha de Monasterio. Lo que nos espera con estos fascistas que atacan a periodistas. Toda mi solidaridad con el periodista agredido. pic.twitter.com/rj2IevACD6 — Lagarder Activista 🏳️‍🌈 (@lagarder81) May 27, 2019