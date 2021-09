Lukaku: "Nos arrodillamos contra el racismo, todo el mundo aplaude, pero después del partido ves otro insulto"

Romelu Lukaku es uno de los movimientos más importantes de este mercado de fichajes con su traspaso al Chelsea, campeón de la Champions League. El jugador belga le gusta hablar en el terreno de juego con goles pero también lo hace fuera del campo, como ha hecho en una entrevista con 'CNN Sports' donde ha hablado sobre el racismo en el fútbol. El delantero ha señalado que es la hora de que futbolistas, empresas de redes sociales y gobiernos se unan y asuman la responsabilidad de poner fin a este abuso social y global.

De hecho, el '9' del Chelsea ha criticado durante la entrevista que el mundo del fútbol logró "detener la Superliga en un día" con un fervor que no se ve para erradicar el racismo en redes sociales y en los terrenos de juego. "Si quieres detener algo, realmente puedes hacerlo. Nosotros, como jugadores, podemos decir: 'Sí, podemos boicotear las redes sociales ', pero creo que son esas empresas las que tienen que venir y hablar con los equipos, o con los gobiernos, o con los propios jugadores y encontrar la manera de para detenerlo porque realmente creo que pueden", ha dicho.

Antes de cada partido, Lukaku, al igual que cientos futbolistas, hincan la rodilla en el suelo en una posición en contra del racismo, sin embargo, el belga cree que se puede hacer más. Hace unos días, su compañero Marcos Alonso cuestionaba este gesto porque a su parecer había perdido efectividad y pedía herramientas más útiles para luchar contra la discriminación. Romelu Lukaku ha señalado que "podemos tomar posiciones más fuertes: "Sí, nos arrodillamos, pero al final, todo el mundo aplaude, pero después del partido ves otro insulto". Para el del Chelsea, el racismo está en su punto más alto y ha añadido que "el fútbol es alegría, es felicidad y no debería ser un lugar donde uno se sienta inseguro por la opinión de algunas personas sin educación".

Lukaku es uno de los futbolistas que más ha sufrido los ataques xenófobos en redes sociales. También lo sufrieron Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka que fallaron los penaltis de la final de la Eurocopa de Inglaterra. "Soy un chico negro que nació en Withington, jamás me disculparé por quién soy", dijo entonces Rashford que vio como un mural con su imagen quedaba pintado con mensajes racistas. A los días, los ciudadanos se volcaron con él y convirtieron esa pared en un icono contra la discriminación. Otro ejemplo de racismo es el que explicó Samuel Eto'o este miércoles en 'El Larguero' que admitió que los entrenadores africanos (al igual que los futbolistas) tienen más complicado entrenar en Europa: "Eso no acaba de erradicarse. Pero no es sólo una cuestión de fútbol. El fútbol es sólo el reflejo de lo que vivimos cada día en nuestras sociedades. Y creo que es una cuestión que vamos a resolver todos juntos, no sólo de fútbol. Creo que cuando nuestras sociedades van a mejorar, el fútbol automáticamente mejorará".

La respuestas de las redes sociales

De esta manera, el jugador internacional con Bélgica hace un llamamiento a los directores ejecutivos de las empresas de redes sociales a sentarse con las principales estrellas de la Premier League para tratar de poner fin al abuso que reciben los futbolistas en las redes sociales. Plataformas como Facebook y Twitter han implementado varias medidas nuevas en los últimos meses. "Nadie debería tener que sufrir abusos racistas en ningún lugar, y no lo toleramos en Facebook e Instagram. Eliminamos el contenido racista tan pronto como lo vemos y respondemos a solicitudes legales válidas para ayudar con las investigaciones policiales", ha explicado a la 'CNN' un portavoz de la red social dirigida por Mark Zuckerberg. De hecho, entre enero y marzo de 2021, Facebook eliminó más de 33 millones de discursos de odio de sus plataformas y más del 93% se eliminó antes de que se informara.

Sin embargo, ha admitido que "nadie solucionará este desafío de la noche a la mañana". Por su parte, un portavoz de Twitter se refirió a una publicación del 10 de agosto donde condenaban el racismo en todas sus formas: "Nuestro objetivo es convertirnos en la empresa de tecnología más diversa, inclusiva y accesible del mundo, y liderar la industria para evitar que se vean opiniones tan abominables en nuestra plataforma". "Nos horrorizaron los que atacaron a los jugadores del equipo de fútbol de Inglaterra con abusos racistas después de la final de la Eurocopa 2020", ha explicado.