La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado, a través de un comunicado publicado en su página web, sobre una nueva campaña de correos electrónicos mediante la que un grupo de ciberdelincuentes se hace pasar por WhatsApp para hacerse con el control de tu teléfono móvil. Un nuevo de caso de phishing, como otros sobre los que ya te hemos hablando durante estos últimos meses, en los que los responsables del ataque se hacen pasar por una institución pública o una campaña de renombre para conseguir lo que se propongan sin levantar sospechas.

En esta ocasión, tal y como revela el organismo dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), los estafadores suplantan la identidad de WhatsApp para convencerte de que te descargues una copia de seguridad que realmente es un enlace corrupto desde el que te descargarás un troyano. Por esa misma razón, y si has recibido un mensaje de estas características, ni caso. Así actúan los cibercriminales.

Los cibercriminales te pedirán que descargues una copia de seguridad que no has pedido

Todo comienza con un correo electrónico desde una cuenta que podría pasar perfectamente por una de las de las oficiales de la plataforma de mensajería instantánea. Un correo electrónico, con asunto 'Copia de seguridad de mensajes de WhatsApp', desde el que te advierten que ya te puedes descargar la última copia de seguridad del sistema. A pesar de que no hayas solicitado dicha acción, los responsables del ataque te la enviarán para que te pique la curiosidad.

Así es el mensaje en cuestión. / OSI

Después de explicarte que se trata de una copia de seguridad tanto de las conversaciones de WhatsApp como del historial de llamadas, el mensaje te mostrará algunos de los archivos que encontrarás en la misma. Desde los mensajes de WhatsApp eliminados hasta los mensajes disponibles y los mensajes restaurados. Para poder ver de qué se trata tendrás que pulsar sobre la opción Descargar ver conversaciones de historia.

Consejos para no caer en la trampa: presta atención a la ortografía

Un botón que debería mosquearte por cómo está escrito que, como suele pasar en estos casos, no te llevará a la anteriormente citada copia de seguridad. En su lugar, este botón descargará automáticamente un archivo a tu dispositivo que, una vez instalado en tu teléfono, se mostrará como un malware capaz de hacerse con el control de tu teléfono móvil u ordenador. Por todo ello, y para evitar este tipo de ataques, no descargues archivos que no hayas solicitado o de fuentes desconocidas.

Por otro lado, presta atención al remitente del mail, al asunto del mismo y a la ortografía del cuerpo. En caso de que encuentres varios fallos de ortografía, es probable que se trate de un caso de phishing. Por todo ello, y antes de seguir las indicaciones de un mail de estas características, comprueba si se trata de algo real o no.