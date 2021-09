Ansu Fati ha vuelto a una convocatoria con el FC Barcelona casi diez meses más tarde. El extremo español fue sustituido frente al Betis al descanso en detrimento de Leo Messi por unas presuntas molestias el 7 de noviembre de 2020. Desde entonces, ha encadenado varias lesiones que han hecho que su regreso a los terrenos de juego tenga que irse retrasando.

Todo hace indicar que volverá a vestirse de corto el 26 de septiembre de 2021. Ha entrado en la convocatoria de Ronald Koeman para enfrentarse al Levante, por lo que el técnico holandés podrá dotarle de algunos minutos si así el entrenador lo cree oportuno.

Revela el calvario que ha vivido

"Cuando mi padre me vio saltar al campo, correr, tocar balón, etc. se puso a llorar y yo también lo hice", revela el nuevo número 10 del equipo azulgrana. El futbolista cuenta cómo invitó a su padre y a su hermano pequeño al entrenamiento en el que volvía a sentirse futbolista. Reconoce que fue un día de máxima alegría, al mismo tiempo que algo muy emocionante para toda la familia.

"Mis hermanos y mis padres han sido fundamentales. No me han dejado solo en ningún momento. Sufría más por mi familia que por mi mismo. Mi hermano pequeño me preguntaba cada día: "cuando vuelves" y no saber qué decirle era lo que más me costaba", ha reconocido Ansu.

Cómo se sintió con su lesión

Fati también habló de su lesión, de la que dijo que el proceso de recuperación se le hizo bastante largo. Sin embargo, reconoció que de todo se aprende y ahora se centra en su regreso y en poder hacer lo que más le gusta: jugar al fútbol y disfrutar jugándolo.

"Las lesiones te ayudan a madurar, porque lo valoras todo más. Sobre todo, aprendes a valorar los pequeños detalles y eso te hace crecer mucho. Todo este tiempo también me ha ayudado a ser consciente de todo y a trabajar muy duro para volver", señaló.

"Es un honor llevar el 10"

Ansu Fati volverá a vestir la elástica azulgrana con una novedad muy importante: llevará el número 10 que ha dejado Leo Messi. Ha reconocido que es un honor llevar ese número y es algo para estar agradecido al club. "Es un reto llevar este número por lo que supone: lo tuvieron Leo y Ronaldinho entre otros. Es una presión más, pero cuando estás en el primer equipo tienes que asumir tu responsabilidad".