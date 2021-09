Nacho Fernández, defensa del club blanco, ha asegurado por su parte que sufrió penalti de Raúl Albiol en una acción que pudo ser decisiva para deshacer el empate sin goles de su equipo ante el Villarreal en la séptima jornada de LaLiga Santander, y se mostró extrañado porque no se señalase desde el VAR. Aunque Nacho ha defendido el nivel de los colegiados españoles, el defensa madridista no entiende la rapidez con la que se revisó su acción con Raúl Albiol en el área del Villarreal.

"La jugada para mí es un penalti claro, donde Albiol llega tarde cuando yo justamente antes toco el balón. Para mí es penalti y se me hizo extraño que el VAR no tardara ni cinco segundos en ver la jugada", ha manifestado en rueda de prensa. "Esto es fútbol, siempre hay polémica, para los del Real Madrid será penalti y para los del Villarreal no lo será. Tenemos buenos árbitros en la Liga española y es difícil arbitrar partidos de alto nivel, pero en esa jugada en concreto era penalti", ha añadido.

Respecto a su posición en el campo, Nacho Fernández ha dejado claro que, aunque está solucionando los problemas en los laterales por las lesiones de compañeros, él se considera "central" y es la posición donde asegura "más puede ayudar" a su equipo. "Puedo jugar en diferentes posiciones pero me considero central, es donde por mis cualidades puedo aportar más al equipo. Me puedo adaptar al lateral y por la situación del equipo, por las bajas que tenemos, he jugado en las dos bandas. No me preocupa jugar de lateral, tengo experiencia para poder hacerlo bien pero mi posición, donde más puedo ayudar al equipo, es central", ha asegurado.

Su polivalencia le ha permitido tener continuidad pero Nacho no afirma sentirse titular indiscutible por los cambios de posición que está teniendo. "Hemos jugado ochos partidos y solamente me he perdido uno por molestias en el cuádriceps. Me considero titular, creo que lo soy, pero es verdad que ha habido muchas bajas en defensa y me he tenido que acoplar al lateral. Estoy preparado para afrontar cuantos más partidos mejor y quiero pelear en mi puesto de central", ha insistido.

Por el momento todo apunta a que seguirá jugando en una de las bandas ante el Sheriff en la Liga de Campeones: "Es un equipo que está preparado para competir en Champions, ganó al Shakhtar que el año pasado nos puso en muchas dificultades, vendrán muy motivados al Bernabéu y nosotros tendremos que igualarla".

Ancelotti: "La crítica ayuda a mejorar"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, ha asegurado que la crítica que ha recibido por su planteamiento táctico ante el Villarreal le ayuda "a mejorar", pero ha afirmado que "nunca" admitirá que fue erróneo. "No me han sorprendido las críticas, las tengo que aceptar por el planteamiento porque está claro que si me preguntas si era erróneo, lo puedo pensar pero nunca lo voy a admitir oficialmente, aunque lo pienso después. A veces la crítica ayuda a mejorar", ha asegurado en rueda de prensa.

Satisfecho por el rendimiento general de su equipo, el técnico italiano ha apuntado a los problemas defensivos como el principal factor a mejorar. "Es verdad que atrás hemos tenido problemas por la lesión de Mendy, Marcelo, Carvajal y Nacho se perdió un partido", apuntó.

Eso impulsó la prueba de Fede Valverde como lateral, aunque dejó claro que en partidos en los que necesita ataque apostará por Lucas Vázquez cuando no esté Dani Carvajal. "La posición cambia teniendo en cuenta el aspecto táctico, si tengo a un extremo abierto, no necesito un lateral que empuje mucho, mejor uno que se quede en posición. Esto puede haber afectado a Lucas que ha jugado más como extremo, pero si necesito un lateral que empuje creo que él es el mejor", ha defendido.

Enfocado en el duelo europeo ante el Sheriff, Ancelotti ha advertido del peligro de un rival desconocido: "Nos da mucha ilusión volver al Bernabéu porque tenemos muy buenos recuerdos en esta competición. El Sheriff es un equipo que lo está haciendo bien, cuidado porque no se le conoce mucho pero está bien organizado, es rápido en ataque. Tenemos que meter máxima concentración porque necesitamos los tres puntos".

Aunque ha resaltado el técnico italiano la relación especial del Real Madrid con la Copa de Europa. "La motivación es siempre la misma, este club tiene algo especial con esta competición. Es la competición más complicada pero tenemos más costumbre que otros a ganarla. Tenemos una pequeña ventaja", ha opinado.

No quiso comparar el juego de su equipo respecto al de Zinedine Zidane, de quien dijo que no pudo hacer mejor las cosas "ganando tres Champions seguidas" y que él se conformaría con "ganar una más" con el Real Madrid.

Ancelotti confía en recuperar a Ferland Mendy tras el parón por partidos de selecciones y ha dicho que aprovecharán esas dos semanas "para ponerlo en condiciones" y que reaparezca a la vuelva; y ha mostrado su satisfacción con Luka Modric, aclarando que el cambio ante el Villarreal no se debe a estar insatisfecho con su rendimiento en el partido.

"Estoy contento con lo que está haciendo Luka. Volvió bien tras una pequeña lesión y cuando cambio a un jugador no es porque lo ha hecho mal, es por tener más frescura en el campo. En la segunda parte él cambió la dinámica del partido jugando de media punta. Tiene 36 años y diez minutos menos le puede evitar lesiones en el futuro", ha asegurado.