Irving no se vacuna: comparte información que habla de un plan de Satanás para controlar a la población negra

Kyrie Irving, base de los Brooklyn Nets, vuelve a ser noticia, esta vez por la vacunación contra el coronavirus. El norteamericano comenzó a seguir y a darle me gusta a publicaciones de Instagram de un teórico de la conspiración que afirma que las "sociedades secretas" están implantando vacunas en un plan para conectar a los negros con una computadora maestra para "un plan de Satanás".

La negativa de Irving a recibir la vacuna contra la COVID supone que no podrá jugar los partidos como local de su equipo, tampoco visitar a los New York Knicks, ni acudir a otros desplazamientos como a San Francisco donde juegan los Golden State Warriors. Nueva York y San Francisco son dos de los estados más estrictos con las restricciones y es que requieren que los atletas profesionales muestren prueba de una dosis de vacunación para jugar en interiores, excepto con una exención médica o religiosa aprobada.

Para salir de dudas ante la situación de Irving, el mánager de los Nets, Sean Marks, explicó que "si jugáramos ahora mismo hay un par de personas que no saldrían en la foto". "No entraré en quiénes, pero confiamos en que en los próximos días, antes del 'training camp', todo el mundo pueda estar disponible. Hemos tenido conversaciones muy sinceras, todo el mundo sabe lo que hay en juego", destacó.

La revista 'Rolling Stone' intentó preguntar al base de los Nets sobre su posición ante las vacunas. Aunque el jugador de la NBA no contestó, pero su tía Tyki Irving sí respondió: "Hay tantos otros jugadores fuera de él que están optando por no participar, me gustaría pensar que harían un camino". Y es que Irving no es el único jugador que ha optado por no vacunarse (de cincuenta a sesenta jugadores de la NBA aún no han recibido una sola dosis, según fuentes de la liga revelaron a 'Rolling Stone'), pero ninguno de ellos utiliza una teoría conspiranoica como la del siete veces 'All-Star'.

Ante los jugadores antivacunas también se ha pronunciado la leyenda de la NBA Kareem Abdul-Jabbar a la misma revista: "La NBA debería insistir en que todos los jugadores y el personal estén vacunados o que los retiren del equipo. No hay lugar para jugadores que estén dispuestos a arriesgar la salud y la vida de sus compañeros, el personal y la afición simplemente porque no pueden comprender la gravedad de la situación o hacer la investigación necesaria. Lo que encuentro especialmente poco sincero acerca de los negacionistas de la vacuna es su arrogancia por no creer en la inmunología y otros expertos médicos. Sin embargo, si su hijo estuviera enfermo o ellos mismos necesitaran tratamiento médico de emergencia, ¿con qué rapidez harían exactamente lo que esos mismos expertos les dijeron que hicieran?".

No es la primera vez que Irving es noticia por apoyar teorías de la conspiración. El estadounidense ya expresó su apoyo a los terraplanistas, y también se pronunció sobre las muertes de John F. Kennedy y Bob Marley.