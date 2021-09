Sofía Álvarez se lleva el bote de 'Pasapalabra': gana 466.000 euros

Sofía Álvarez se suma a la lista de ganadores de Pasapalabra. Tras acertar la última palabra del rosco, Hermann, al leer el presentador, Roberto Leal, "Con la H, apellido del compositor autor de la banda sonora de la película 'El hombre que vendió su alma'", ha sonado un gran "¡Correcto!" y el plató se ha puesto en pie para celebrar el histórico momento.

La concursante se lleva 466.000 euros después de 62 programas en los que ya había acumulado 40.800 euros. Se convierte así en la nueva ganadora dos meses después de que Pablo Díaz se llevara el célebre premio. La tarde ha sido muy emocionante tras comenzar con el tenso trámite de la 'Silla azul'. Sofía ha recuperado su asiento y ha conducido el programa con los invitados Eva González y Agustín Jiménez.

A pesar de afrontar el duelo final con 140 segundos, 18 menos que su oponente Marco Antonio, la concursante ha obtenido la victoria. El programa además ha sido histórico pues ambos concursantes estaban a una palabra del premio, por lo que la final ha estado muy reñida. "Voy a soltar lo que tengo, que no va a ser, pero para qué le voy a dar más vueltas", decía Sofía justo antes de contestar y llevarse el gran premio.

Acto seguido, el plató se ha llenado de confetis, aplausos y mucha alegría. La única incrédula Sofía que no podía reaccionar a este momento tan esperado. Su compañero Marco Antonio ha ido directo a abrazarla mientras ella repetía: "No me lo puedo creer". Después, sus compañeros de equipo y el contrario han corrido a la palestra para celebrar el premio junto a ella.

Sofía deja el listón muy alto, pues no solo se ha llevado el bote en tiempo récord, sino que es la concursante con mejor racha de aciertos en 'El Rosco', incluso por encima de las marcas de Pablo Díaz.