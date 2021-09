Koeman pide calma con Ansu Fati: "¿La Selección? Le falta mucho, ha estado 10 meses fuera y jugó 15 minutos"

Ronald Koeman ha llamado a la prudencia con Ansu Fati este martes en rueda de prensa. Antón Meana informó este lunes en El Larguero de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no descarta la convocatoria de la joven estrella del FC Barcelona. Cuestionado por ello, Koeman ha pedido calma.

"No sé de este tema porque no soy seleccionador. A Ansu le falta mucho. Fue un día redondo porque ganamos el partido, con buen juego, y además Ansu jugó quince minutos y marcó el gol. De la Selección no digo nada. Sólo opino que el jugador ha estado diez meses fuera, ha entrenando un par de semanas con el equipo y sólo ha jugado quince minutos", ha explicado.

Además, ha dicho sobre su estado físico: "El jugador estaba muy cansado ayer porque emocionalmente fue un impacto enorme por estar tanto tiempo fuera. Entró, marcó, estaba su familia... Hay que tener en cuenta cómo puede influir el tema mental. Pero ha entrenado hoy sin problemas e intentaremos ir dándole más tiempo. No le puedo decir cuántos minutos vamos a dar, depende del estado del jugador".

"No se descarta su convocatoria"

Antón Meana informó este lunes en El Larguero de que desde la RFEF no descartan que Luis Enrique convoque a Ansu Fati este jueves. La Roja juega contra Italia el próximo miércoles 6 de octubre las semifinales de la Liga de las Naciones y, si gana, disputará la final el domingo día 10 frente al ganador del Francia - Bélgica.

Meana explicó: "La Federación no descarta que Ansu Fati sea convocado el jueves. Puede pasar cualquier cosa porque hay una plaga de lesiones enormes que afectan al equipo. No van a estar Gerard Moreno, Morata, Dani Olmo, Soler, Pedri, Jordi Alba... Hay muchísimas bajas".

"Puede pasar cualquier cosa. Ansu Fati es un jugador seleccionable. la información es que no se descarta que Ansu Fati sea llamado por Luis Enrique el próximo jueves", informó en El Larguero.

El Benfica, viejo conocido de Koeman

Koeman pronosticó "un partido bonito e interesante" entre "dos equipos que tienen su estilo" y admitió que el Barça necesita "un buen resultado" que le dé tranquilidad para afrontar lo que resta de la fase de grupos.

"Hemos analizado al Benfica. Sabemos cuáles son sus puntos fuertes. Son rápidos cuando tienen contragolpes. Así que será importante tener el balón y, si hay pérdida, estar organizados", reflexionó.

El preparador neerlandés entrenó en su día al cuadro lisboeta y lo conoce bien: "Ellos tienen fuerza en los partidos en casa. La mentalidad portuguesa es la de atacar con jugadores arriba".