Iturralde González ha respondido a todas las preguntas de los oyentes en la sección semanal '¿Itu, qué?', en SER Deportivos. El exárbitro internacional ha recordado el Clásico de noviembre de 2010, en el que el Barcelona se impuso 5-0 y se vivió una gran tensión. Él era el árbitro y asegura que "ya se veía que iba a pasar algo". Además, ha hablado sobre arbitraje, viajes y la vida.

En el Clásico del 5-0 (Barcelona - Real Madrid en noviembre de 2010), ¿hubo algún encontronazo más digno de contar?

Antes de empezar se veía ya que había mucha tensión. Antes de empezar, los jugadores ni se miraban. Ya veías que iba a pasar algo. Había demasiada tensión.

¿Por qué en España los árbitros son tan blandos y pitan tantas faltas?

Es la manera que tenemos de arbitrar, es bastante garantista. Queremos proteger bastante al jugador. En Inglaterra todos los años hay 10-12 lesiones muy, muy graves, aquí en España no las hay. Pero sí es verdad que hay que dejar jugar un poco más.

¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han hecho como árbitro en un estadio de fútbol?

El mejor regalo es haber podido pisar un campo de Primera División, que era la ilusión que tenía yo desde que empecé.

¿El Rayo irá a Europa o a Champions?

El Rayo quedará en la décima posición.

¿Sergi Barjuan o Jordi Alba?

Jordi Alba.

¿Cómo ves los arbitrajes de Segunda División?

Son árbitros que no se han curtido en Segunda División B porque les han subido rápido, pero es la segunda división más difícil de toda Europa sin duda.

¿Qué se siente al ser una deidad en el mundo arbitral?

Pregúntale al que se sienta así. Yo he tenido la suerte de estar ahí y me ha gustado arbitrar pero para nada me siento así ni me gustaría sentirme así, tiene que ser bastante desagradable sentirte superior a alguien.

¿Revisabas tus partidos? ¿Qué error te dio más coraje cometer?

Revisaba todos los partidos los lunes y editaba los vídeos y mandaba a los asistentes los fallos que habíamos tenido. Hay errores que no te puedes ni creer que hayas tenido porque estabas al lado, estabas cerca, lo veías en la televisión y decías, 'ostras si es que esto no lo he visto yo en el campo'. Cualquier error que haya supuesto un perjuicio a algún equipo te duele en el alma.

¿Has ligado mucho con tanto viaje?

No (risas). Llegábamos el día antes, sobre las cuatro o cinco de la tarde e íbamos a entrenar y cenar, y al día siguiente ya tenías el partido. Después, cogías el primer avión del siguiente día, a las siete u ocho de la mañana. De toda Europa conozco el estadio y el aeropuerto, nada más.

¿Cuál es el estadio en el que más a gusto ha arbitrado usted?

Vallecas o El Sadar.

De todos los equipos españoles, ¿a quiénes das más opciones de ganar la Champions?

A ninguno.

¿Echas de menos arbitrar?

Echo más de menos viajar más que arbitrar. Al final te cansa el campo, pero viajar y hablar con la gente me gustaba.