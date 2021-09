Jesús Gallego: "Al Madrid le gustaría tener jugadores seleccionables, pero ahora mismo no los tiene"

Jesús Gallego, director de 'Hora 25 deportes', ha contestado todas las preguntas sobre la convocatoria de Luis Enrique para la semifinal de la Selección en la Liga de Naciones ante Italia. Los usuarios de Twitch, Twitter e Instagram de la SER han preguntado sobre la convocatoria de Gavi, Yéremi Pino, Marcos Alonso y Pedro Porro, así como la 'no' llamada a Ansu Fati de la que según ha informado Antón Meana "a Federación casi le han tenido que decir al técnico que no se lleve a Ansu Fati porque se lo quería llevar".

Durante la charla, Jesús Gallego ha analizado la cantidad de oportunidades que el seleccionador nacional da a los jugadores del Barcelona. "Hay inquietud porque Luis Enrique tira mucho de jugadores de Barça" ha señalado. A su vez, el presentador de 'Hora 25 deportes' ha hablado sobre la ausencia de madridistas en la convocatoria y asegura que en el club blanco "no están mosqueados aunque no vayan jugadores a la selección". "Dudo que los sentimientos de Luis Enrique provoquen estas decisiones, aunque él y el Real Madrid tienen una relación peculiar. Creo que al Madrid le gustaría tener jugadores seleccionables, pero ahora mismo no los tiene", ha continuado.

Entre los nombres propios, el periodista de la SER ha respondido a varias preguntas sobre Eric García, Nacho e incluso Sergio Ramos. "Eric García... todavía tengo dudas de si es central tanto para el Barça como para la selección española". Sobre el central del PSG, que aún no ha debutado en el club parisino, ha destacado que "su manera de salir no me pareció coherente con todo lo que dijo Luis Enrique a la hora de coger el cargo". Y entre los grandes ausentes para Gallego, sobresale el nombre de Rafa Mir.

Las frases de Jesús Gallego

"Yéremi Pino ojalá tenga un recorrido largo en la selección. Vamos a ver cómo lo utiliza Luis Enrique".

"¿Ander Herrera? En la Federación dicen que a Luis Enrique le gustan jugadores 'manejables'".

"No creo que esta fuese una convocatoria para rodar a los jugadores, pero hay inquietud porque Luis Enrique tira mucho de jugadores de Barça".

"Si en esta lista entrase Iago Aspas, nadie podría decir que se lo han regalado. A mí siempre me ha parecido un jugador de la selección".

"Mi compañero Antón Meana dice que en la Federación casi le han tenido que decir a Luis Enrique que no se lleve a Ansu Fati porque se lo quería llevar".

"¿Jugadores del Rayo? Isi Palazón hizo el otro día un partidazo, pero el foco de Luis Enrique tira más hacia el norte, a la Premier".

"Eric García yo todavía tengo dudas de si es central tanto para el Barça como para la selección española".

"A Nacho creo que Ancelotti le tiene un poco loco, le veo como buen tercer central (...) No creo que Luis Enrique tenga algo contra el Madrid".

"Repito: dudo que los sentimientos de Luis Enrique provoquen estas decisiones, aunque Luis Enrique y el Real Madrid tienen una relación peculiar".

"Yo creo que al Madrid le gustaría tener jugadores seleccionables, pero ahora mismo no los tiene".

"¿Iñaki Williams? Creo que ha tenido mejores momentos de forma que ahora, pero le pasa como a Aspas, Luis Enrique hace apuestas".

"Creo que, con Luis Enrique, la etapa de Saul se ha terminado".

"En esta convocatoria, yo habría metido a Rafa Mir: estuvo con la sub-21, fue importante en los JJOO, su camino natural es la absoluta".

"De Gea jugó un partidazo con el Manchester... a mí Simón no me convence 100%, pero soy partidario de que si te decides por un portero, tienes que mantenerlo".

"Simón, Carvajal, Pau Torres, Íñigo Martínez, Rodri, Pedri, Ferrán Torres, Llorente... Estos los veo fijos, pero queda mucho".

"Me gusta mucho la Real Sociedad y su apuesta por los jóvenes. Yo creo que llevaría a Zubimendi sin problema".

"A Luis Enrique le dedicaría una mítica canción de los Nikis que se llama 'Luis Enrique".

"En el Real Madrid no están mosqueados aunque no vayan jugadores a la selección".

"En la Eurocopa no fuimos muy superiores a casi nadie. Hay que ser prudentes. Llegamos a semis pero la nota no fue de sobresaliente".

"El fútbol tiene que hacer una reflexión sobre hasta dónde se puede explotar a los jugadores".

"Un mundial cada dos años es una locura".

"Yo no soy de los nostálgicos de Sergio Ramos, pero su manera de salir no me pareció coherente con todo lo que dijo Luis Enrique al llegar al cargo de Ramos".

"Creo que Raúl De Tomás no ha tenido las oportunidades que merecería en la selección (...) Creo que merece alguna oportunidad, pero sobre todo creo que Rafa Mir merecía ir".

"Creo que nadie ve a Eric García como titular en la selección".

"Brahim, en la sub-21, se ganó el derecho a estar en la absoluta. Si llevas a Gavi, que ha jugado tres ratos, y no llevas a Brahim...".