El paralelismo entre la última rueda de prensa de Van Gaal y la que ha protagonizado Koeman

Ambos holandeses, ambos exfutbolistas, ambos entrenadores y ambos han dirigido al FC Barcelona y a la selección tulipán. Muchas similitudes entre ellos que se han visto plasmadas en la rueda de prensa previa al partido frente al Atlético de Madrid de Koeman.

La comparecencia arrancó de la misma manera que la última de Van Gaal

Sonriente, Ronald Koeman entró a la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper para analizar el partido ante el Atlético de Madrid. Su primera frase para el recuerdo: "Me acuerdo de una frase de Van Gaal: ‘Buenos días, amigos de la prensa’. ¡Qué bueno!”.

De esta manera comenzó sus declaraciones Louis Van Gaal en su última aparición como entrenador del FC Barcelona. El gesto de Koeman no ha pasado desapercibido en la ciudad condal debido a lo que implica. Sin embargo, los periodistas se percataron del parafraseo y le preguntaron acerca de ello.

"Buenos días, amigos de la prensa"

21 años después, Koeman emula a Van Gaal. #NoticiasVamos pic.twitter.com/p29dZxL87j — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 1, 2021

La frase de Van Gaal terminó con un rotundo “Yo me voy”, pero el actual entrenador del FC Barcelona concluyó con un “Yo me quedo… todavía”. Además, afirmó no haber visto a Laporta, pero sí haber oído alguno de los rumores sobre quién podría ocupar su puesto en el futuro.

El resto de la rueda de prensa continuó alrededor del tema de la continuidad de Koeman en el banquillo blaugrana, en la que el entrenador tuvo mensajes para Joan Laporta, para sus jugadores y para la prensa.

El rendimiento de ambos, a estudio

¿Son malos los números de Koeman al frente del Barça respecto a los de su compatriota? Mirando la estadística nos damos cuenta de que no solo no son peores que los de un entrenador tan reconocido como Van Gaal, sino que son bastante mejores, pero en menos partidos.

En total, el actual entrenador del Barça ha disputado 60 partidos en los que tiene un promedio de 2,02 puntos conseguido por partido. Un baremo bastante superior al que tuvo Van Gaal en los 200 partidos que sumo en dos etapas al frente del navío blaugrana. 1,86 fue el promedio del actuar seleccionador neerlandés.