"Le ha querido señalar": el peso pesado al que ha querido culpar Koeman tras la goleada del Benfica

El Sanedrín de El Larguero analizó la derrota del FC Barcelona en tierras portuguesas frente al Benfica. Los tres goles que el club lisboeta golpearon a un Barça muy lastimado. La continuidad de Koeman parece avocada a su fin y la relación con Joan Laporta sigue siendo nula. La única traba que parece estar causando que el holandés no sea despedido es el factor económico. Así lo analizamos.

¿Quién es el culpable de haber llegado a esta situación?

El mal comienzo de temporada de los blaugranas hace que los aficionados busquen un culpable y existen dos grandes focos a los que apuntan todas las críticas. El primero, Ronald Koeman, cuestionado por sus decisiones en el terreno del juego, y el segundo Joan Laporta por mantener a Koeman y dinamitar su relación con el técnico.

Julio Pulido: “Para mí el responsable de la situación es Joan Laporta. Me parece injusto que Ronald Koeman se lleve todos los titulares. Koeman lleva siendo mal entrenador desde hace meses y Laporta no tomó una decisión, por lo tanto, el responsable es el presidente”.

Sique Rodríguez: “Da la sensación de que a Koeman se le ha escapado el equipo. El otro día Laporta va a la ciudad deportiva y Koeman explica que él no le ha visto. Tras el partido ha bajado al vestuario y tampoco se han visto. En la vuelta se verán en el avión. La relación que tienen explica el mensaje de Koeman”.

Los problemas económicos: la causa de su no despido

El Sanedrín también explicó cuáles son los motivos por el que Joan Laporta no ha tomado ya la decisión de desprenderse de Koeman.

Jordi Martí: “Porque no echa Laporta a Koeman, esa es la pregunta. Hoy hemos tenido exacta la foto que le sale al Barça de su salud financiera con la publicación de la masa salarial del año que viene. Esa es la respuesta. Sin este marco la gente se pregunta por qué no le echa”.

Julio Pulido: “Lo que nos queréis explicas es que ¿aunque quiera prescindir de su entrenador es imposible?”.

Jordi Martí: “Lo podrá hacer con un esfuerzo económico muy importante”.

¿Es mejor la plantilla del FC Barcelona que la del Benfica?

Otra de las preguntas que se planteó en El Larguero es si realmente el equipo formado por Koeman y Laporta es mejor que la del equipo portugués. Jordi Martí puso sobre la mesa el debate en el que comparó a Luuk De Jong con Núñez y Yaremchuk.

Lluís Flaquer: “Lo del otro día podía ser perfectamente el punto de partida de algo, pero te presentas en Lisboa y tiras por tierra lo cosechado con los jóvenes”.

Marcos López: “Hay que empezar a poner la realidad sobre la mesa. El Barça tiene unos aires de grandeza que no se corresponden con su plantilla y con su entrenador actual. Si no viene Memphis, ¿quién tiene de delantero el Barça?”.

Jesús Gallego: “Miremos a la defensa del Barça que es la que va a tener que jugar toda la temporada. La plantilla no la vas a poder cambiar. He visto a Koeman deshecho, no lograba terminar las frases. Los próximos partidos son ante el Atlético de Madrid, Valencia y Real Madrid además del Zenit”.

Julio Pulido: “El Koeman inconexo al que os referís no ha parado de lanzar mensajes en todas sus declaraciones”.

En el estadio “Da Luz” se les apagó la luz

Pese al gran partido que realizó el FC Barcelona frente al Levante en el campeonato doméstico, el técnico holandés decidió cambiar de esquema. Además, tampoco contó con jugadores como Gavi que dio un salto de calidad en el equipo en ese choque.

Julio Pulido: “Ha querido señalar a Piqué y en la rueda de prensa dice que estaba viendo que Piqué iba a tener la segunda amarilla y lo iban a expulsar”.

Marcos López: “Estos partidos como diría Cruyff son para las vacas sagradas, o vas a sacar a cinco niños a competir en Champions. Creo que lo de hoy es responsabilidad de los jugadores”.

Jesús Gallego: “Creo que en este desasosiego el calendario es muy duro. Creo que Laporta se tiene que poner a buscar entrenador porque el Barça necesita un cambio seguro. Con todos los respetos al Levante, no ha ganado ningún partido”.

Sique Rodríguez: “Si te salió bien en el último partido para qué cambias. Si el Barça pierde 3-0 con los niños lo ves de otra manera. Ha salido conservador y si te meten una goleada te la comes con patatas”.

Jordi Martí: “La decisión de retrasar a Frenkie De Jong es francamente incomprensible. Cuando conseguiste tener una comunión con el relevo generacional en el partido frente al Levante vuelve a las andadas”.