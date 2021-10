"Para que no hagas el ridículo": Adriana Lastra le recuerda a Pablo Casado "dos cosas" sobre el voto femenino

El PSOE ha criticado la "ignorancia" del PP sobre el origen del voto femenino en España con motivo del 90 aniversario de su aprobación en la histórica sesión de las Cortes Constituyentes de la II República, al recordarle que 83 de los 161 votos emitidos a favor de este derecho fueron del PSOE.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este viernes a la izquierda de apropiarse del logro del sufragio femenino y ha afirmado que "el Partido Socialista", no lo apoyó, sin especificar que el PSOE sí lo hizo.

"El Partido Socialista no apoyaba el sufragio femenino, no hay más que leer el diario de sesiones de la diputada (Victoria) Kent, no hay más que recordar al diputado de partidos que formaron parte del Frente radical y popular, como (Hilario) Ayuso, decir que las mujeres no deberían votar hasta los 55 años", ha afirmado Casado en Cartagena, en la convención nacional del PP.

83 votos del PSOE

Sin embargo, el PSOE ha señalado en un tuit que de los 161 votos a favor que obtuvo el sufragio femenino, 83 fueron del PSOE, y recalca que la diputada feminista Clara Campoamor "lo agradece en sus memorias".

"A golpe de click está el diario de sesiones y también la ignorancia del PP. Cansados de repetirlo y, sobre todo, cansadas de que nos utilicéis", ha añadido.

Pero Adriana Lastra, vicesecretaria General del PSOE y exportavoz en el Congreso, ha ido un poco más allá, dirigiéndose directamente al líder del PP en su cuenta de Twitter: "Te recomendaría que leyeras el diario de sesiones, o El voto femenino y yo: mi pecado mortal de la propia Campoamor, para que supieras dos cosas: Kent no era del PSOE, y el PSOE apoyó el voto femenino. Para que no hagas el ridículo más. Un abrazo".

Aniversario de una votación histórica

Precisamente este viernes 1 de octubre se cumplen 90 años de la histórica votación en las Cortes Constituyentes de la II República que dio forma legal al derecho del voto de las mujeres, vetado pese a que sí podían ser elegidas, razón por la cual Campoamor ocupaba en el Congreso un escaño por el Partido Radical de Alejandro Lerroux.

La diputada Victoria Kent formaba parte del Partido Radical Socialista, que votó en contra del sufragio femenino defendido por Clara Campoamor, mientras que el PSOE votó mayoritariamente a favor —no así Indalecio Prieto— en una votación con un 40 % de abstención.