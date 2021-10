Escándalo en Estados Unidos: suspendida la Liga femenina de fútbol debido a un presunto abuso sexual

“Esto nos lo llevamos a la tumba”. Esa fue la frase que según Sinead Farelly, su ex entrenador, Paul Riley, le dijo tras la derrota en la final de la Liga de Fútbol Profesional Femenino (WPSL) en 2011 y antes de mantener relaciones sexuales coaccionada en el hotel. Así denunció Farelly al recién despedido Riley, en una entrevista concedida a 'The Athletic'.

Tras la publicación de esta entrevista y las posteriores manifestaciones de todas sus compañeras, la NWSL (National Women’s Soccer League) ha decidido suspender todos los partidos este fin de semana para brindar su apoyo a los jugadores. La cuenta oficial de la Liga lo ha hecho oficial a través de un comunicado.

Dominó de despidos

Paul Riley fue cesado inmediatamente después conocer la noticia de puesto de trabajo como entrenador jefe del NC Courage. Estas acusaciones llegan tan solo 48 horas después de que Richie Burke, exentrenador del Washington Spirit fue despedido tras una investigación realizada por la Liga sobre las acusaciones de abuso verbal y emocional.

Desde el comisionado de la liga también se tomaron responsabilidades, y es que la comisionada jefa, Lisa Baird, también dejó su puesto. Además, dejó estas palabras:

"Asumo toda la responsabilidad por el papel que he desempeñado. Lamento mucho el dolor que muchos están sintiendo. Reconociendo ese trauma, hemos decidido no salir al campo este fin de semana para darles a todos un espacio para reflexionar. El negocio como de costumbre no es nuestra preocupación en este momento. Toda nuestra liga tiene mucho que curar".

Desde el resto de los organismos pertinentes también se condenó este acto y la propia FIFA apeló a la justicia: “Todo aquel que sea declarado culpable de mala conducta y abuso en el fútbol deberá ser llevado ante la justicia, sancionado y retirado del juego”.

Megan Rapinoe explotó

Una de las mejor jugadoras del planeta y actual campeona del mundo brindo todo su apoyo a sus compañeras de profesión, y, además fue muy crítica con la organización de la liga y sus dirigentes: “Ni una sola vez durante todo este tiempo protegió a la persona adecuada. Hombres protegiendo a hombres que abusan de mujeres. Que rueden sus cabezas. La Liga fue informada de estas acusaciones en múltiples ocasiones y en múltiples ocasiones rechazó investigar estas acusaciones” .