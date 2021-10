El jugador del Birmingham City Troy Deeney ha asombrado al fútbol inglés después de publicar su biografía donde cuenta episodios muy duros vividos en su infancia. Un jugador que pasó por la cárcel y cuyo padre pertenecía a la mafia inglesa, tal y como cuenta en el libro publicado en las últimas semanas.

El jugador del Birmingham vivió en su juventud etapas muy difíciles como los diez meses que pasó dentro de la cárcel después de una pelea callejera tras una fiesta en Londres con el alcohol como gran protagonista. Deeney heredó parte de los problemas que tuvo toda su vida en una familia conflictiva y tuvo que lidiar con situaciones delicadas que casi nadie ha tenido que afrontar. Aun así eligió el camino correcto con el fútbol y ha llegado a capitanear a un club en la élite del fútbol inglés.

Sin embargo, y como se ha comentado sus episodios vitales, su infancia tiene anécdotas muy complicadas como la que cuenta en su biografía. "Hubo una vez que me vino a buscar a un entrenamiento en un Mercedes azul y ni siquiera tenía carnet de conducir. De repente paramos en una gasolinera y empecé a escuchar ruidos que venían del maletero. Y me dijo que tenía encerrado a un traficante de drogas que le debía dinero a un amigo. Me dijo que le estaba tratando bien, que incluso le estaba dando de comer", cuenta Deeney en su libro.

Sus amenazas y comportamientos violentos no se quedaba solamente fuera de casa, sino que en muchas ocasiones existían dentro de las cuatro paredes en las que convivía con su familia: "Voy a matar a tu madre", recuerda el delantero como unas palabras habituales de su padre, quien no se privaba de amenazar también a sus hijos. "Y después nos decía que nos iba a matar a mí y a mis hermanos".

Deeney cuenta también cómo su padre pertenecía a un grupo peligroso en la capital inglesa. "Algunos de sus amigos ganaron millones con el crimen, pero él nunca quiso el dinero", afirmó Deeney. "No tenía dinero. Le gustaba ir a un pub y que la gente se pegara por invitarle a beber. Asustaba a la gente. Disfrutaba creando miedo. Le gustaba entrar a algún lugar y que alguien dijera: 'Joder, ahí está Burkey', afirma Deeney en una de las biografías que ha afectado a todo el mundo del fútbol en Inglaterra.