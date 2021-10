Deschamps no descarta prescindir de Benzema tras el juicio del "Caso Valbuena"

La Selección Francesa, en su previa de las semifinales de Nations League, no se separa del foco mediático internacional. Tras la entrevista de Kylian Mbappé admitiendo su deseo de salir del París Saint-Germain en el pasado mercado de fichajes, Didier Deschamps ha salido hoy al paso tratando el espinoso tema del juicio de Karim Benzema por la supuesta extorsión a su ex-compañero Mathieu Valbuena.

Después de su ansiado regreso al combinado Bleu, Benzema vuelve al centro de la polémica por la proximidad de su testimonio en el juicio que truncó su carrera internacional. La declaración del delantero galo, que será a finales de este mes de octubre, ha hecho que el seleccionador francés tuviese que tocar el tema una vez más en rueda de prensa. "Tomo decisiones deportivas, no me dedico a predecir resoluciones judiciales. No me estoy haciendo esa pregunta", confesó Deschamps.

La respuesta del seleccionador, tratando de evitar la cuestión, no deja indiferente a nadie tras la entrevista que hizo hace escasos días en Telefoot, pidiendo en esta el Balón de Oro para su pupilo. Este cambio de parecer tan repentino puede suponer un nuevo capítulo en la conflictiva historia de Benzema con la absoluta del país vecino, siempre y cuando el veredicto del juicio sea negativo para el delantero del Real Madrid.

"Karim Benzema mérite-t-il le Ballon d’Or cette année ?"



"Oui"



Didier Deschamps sur un possible Ballon d\'Or pour @Benzema cette année (@FredCalenge) pic.twitter.com/fbkgPOqV64 — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 3, 2021

Por este mismo aspecto, fue muy sonada la ausencia de Benzema entre finales de 2015 y la pasada Eurocopa. Deschamps ya decidió prescindir del futbolista mientras era el delantero titular del exitoso ciclo de Zinedine Zidane en el banquillo del Madrid, por lo que parece que no le costará anteponer una hipotética resolución judicial negativa al buen rendimiento que viene dando en las últimas temporadas. Donde si estará es en el decisivo partido del jueves ante Bélgica de las semifinales de la Nations League, siendo, sobre el papel, uno de los favoritos para salir de partida.