Abusos sexuales en la Iglesia: las diferencias entre la investigación francesa y la opacidad de España

Cerca de 216.000 niños han sido víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia francesa desde 1950. Esa es la principal conclusión que arroja un informe publicado hoy sobre casos de pederastia que ha elaborado una comisión independiente establecida por obispos católicos en Francia a finales de 2018.

Tras la publicación del informe, el presidente de la Conferencia Episcopal francesa ha pedido perdón y el Papa Francisco, a través de un portavoz, ha expresado su dolor por todos estos casos, agradeciendo la valentía de las víctimas.

Pero el caso de Francia es excepcional porque no hay ni cifras oficiales de cuántas personas han sufrido abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Los casos que se han conocido en España, de hecho, los ha ido destapando la prensa a través de testimonios desgarradores de muchas, muchas, víctimas.

220 sacerdotes en 20 años

Víctimas como Miguel Ángel Hurtado, que sufrió abusos cuando tenía 16 años de un monje en la Abadia de Montserrat al que la orden encubrió durante años. O de Javier que siendo un niño fue victima del sacerdote José Manuel Ramos Gordón en el seminario de la Bañeza a donde llegó cuando ya había abusado de otro niño.

En los últimos años han salido a la luz decenas de casos algunos tan graves como el de los Maristas en Cataluña con más de 30 víctimas. Siempre gracias a la valentía de quienes sufrieron los abusos y el trabajo de la prensa.

La iglesia española no tiene un registro de estos casos ni sabe cuantas víctimas ha habido. La opacidad es tanta que el único dato que han ofrecido hasta ahora los obispos españoles viene del Vaticano, de la Congregación para la doctrina de la fe, que cifró en 220 los sacerdotes españoles acusados de pederastia en los últimos 20 años.

La Conferencia Episcopal no seguirá los pasos de Francia

Ha sido la valentía de las víctimas y el trabajo de la prensa la que ha sacado a la luz los casos de abusos que se conocen en España. La Conferencia Episcopal nunca ha querido abrir una investigación como la de Francia.

La última vez que lo rechazó fue hace menos de una semana, cuando Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal, respondió de forma clara: "No vamos a hacer de manera proactiva un programa de investigación general".

Las diócesis han actualizado los protocolos y han creado oficinas para denunciar, pero nada más. No sabemos cuántas denuncias concretas ha habido, ni de qué año, ni la posible reparación a las víctimas. No hay un registro. No se sabe casi nada.