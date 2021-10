Directo del volcán de La Palma: la lava destruye más de 720 edificaciones, de las que 605 son viviendas

La erupción volcánica de La Palma cumple ya 17 días. Por ahora y según los expertos, no parece que el final esté cerca a juzgar por la explosividad que presenta. "Es una erupción madura, nos tendremos que preparar para echar muchos días, o bastantes días, lo que no podemos saber es exactamente cuántos", ha dicho el director técnico del Plan de emergencias volcánicas de Canarias (Pevolca) al ser preguntado por la duración que se espera. Aunque la sismicidad es creciente en cuanto a número de episodios y magnitud, los terremotos se mantienen a profundidades medias de diez o más kilómetros, lo cual no hace prever nuevos centros eruptivos. El magma sigue por ahora el camino marcado por la primera colada para desembocar en el mar, donde el delta avanza ya 540 metros desde la costa, ocupando una superficie de 36 hectáreas. La lava ha destruido 726 construcciones, de las que 605 son viviendas, según los datos del Catastro. Lo ha explicado el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, quien ha aclarado que estas cifras difieren, en torno a unas 400 construcciones, de las registradas por el satélite Copernicus, ya que éste detecta cualquier punto que pueda ser una edificación, lo que induce a errores porque al final pueden ser una pérgola o un gallinero en precario. Las dos desaladoras que aportarán agua para riego llegan este miércoles y funcionarán a finales de la próxima semana.

Ayudas a la isla

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de ayudas de 214 millones de euros que se suman a los 10,5 millones de la semana pasada. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha valorado la importancia de las nuevas ayudas extraordinarias aprobadas en el Consejo de Ministros, entre ellas un plan de empleo específico para La Palma, con 63 millones de euros o ayudas de 30.000 euros para aquellos que hayan perdido su casa.

Buena calidad del aire

Los vientos alisios mantienen buena la calidad del aire en la isla, aunque la predicción meteorológica para este miércoles indica que los gases y cenizas del volcán pueden girar de nuevo hacia el nordeste, lo cual podría afectar a la operatividad del aeropuerto durante la tarde de mañana.

Otra de las preocupaciones es el riesgo que corren los cultivos en la zona, la de mayor producción agrícola de la isla.

Buque cisterna que viaja desde la Península

Al respecto el Gobierno de Canarias ha enviado dos desaladoras que se espera que comiencen a aportar agua a las fincas plataneras en la costa del Valle de Aridane a finales de la próxima semana. Estas dos desaladoras se suman al agua que aporte el buque cisterna que viaja desde la Península a la isla y la desaladora de un hotel de Puerto Naos.

El objetivo es mantener vivas las plantas, no salvar la producción, algo que parece complicado.