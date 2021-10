Messi: "No me equivoqué fichando por el PSG"

El exjugador del Barcelona y actual delantero del PSG, Lionel Messi, ha hablado por primera vez tras su llegada este verano al club francés. Lo ha hecho en la revista 'France Football' donde se lee en la portada una cita del argentino: "No me equivoqué fichando por el PSG". Además, en la publicación de este mes van incluidas las nominaciones al Balón de Oro de 2021.

La entrevista saldrá a la luz este sábado, aunque no se sabe cuánto se ha 'mojado' Messi para hablar de su llegada al PSG y el adiós al club donde creció y se hizo leyenda. Sin duda, su marcha del FC Barcelona ha sido la noticia más importante del mundo del fútbol en muchos años, por lo inesperado y por la entidad que tenía el jugador en el club catalán. Sobre su marcha, este miércoles también habló Ferran Reverter, CEO del Barça, mientras explicaba la auditoría que la nueva directiva azulgrana había hecho: "Leo no podía esperar hasta el 31 de agosto para decir sí o no".