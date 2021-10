Javier Tebas: "Puedo demostrar con cifras todos los engaños del PSG al Fair Play Financiero"

El presidente de la LaLiga, Javier Tebas, ha señalado que el PSG "hace trampas" para saltarse el Fair Play Financiero de la UEFA. Lo ha dicho en una entrevista en 'L'Equipe'. "Puedo mostrar, con cifras que lo respalden, el engaño frente al Fair Play Financiero. Antes de Messi, el PSG tenía un 40% más de ingresos por patrocinio que el Manchester United... Existe el valor de mercado... Si Messi y Neymar permanecen en el PSG, no me importa. Es que todo esto duele mucho al fútbol europeo. No soy el único que lo dice. El PSG se libró de una sanción por un fallo procesal, no por el fondo", ha destacado Tebas.

Tebas ha señalado que tiene pruebas que demuestran que el PSG "no genera el dinero necesario para tener esa plantilla", que valoró en 600 millones de euros, y señaló que supone "una distorsión de la competencia en la economía del fútbol europeo". Además, ha considerado que sus cuentas no se corresponden con el patrocinio real, como demuestra que ingresa un 40% más que marcas consolidadas como el Manchester United, pero a su vez ha indicado que el PSG no es el único "club-Estado que invierte sin límites desestabilizando el fútbol".

"Critico al PSG porque no genera el dinero para tener la plantilla que tiene. Esto provoca una distorsión de la competencia en la economía del fútbol europeo. No corresponde al patrocinio real. ¿Cómo puede explicarnos el PSG que tiene una plantilla de casi 600 millones de euros? Si gana la Ligue-1, no ganará más de 45 millones de euros... Es imposible. Invité al presidente del PSG y al de la Liga francesa para mostrarles los números que tenemos y dónde están las irregularidades. Ellos no me respondieron. Se apresuran a criticarme, no a responderme", ha detallado.

"Tenemos sus cifras, el Barça no estaba casi muerto"

Javier Tebas ha considerado que la situación económica del Barcelona "no es tan mala" y acusa a los diferentes presidentes del club de "echar basura" sobre los precedentes. "Sobre el Barça estoy más inquieto por la crisis institucional que veo que por la situación económica", ha indicado.

"Todos los que llegan tiran basura en los que les preceden. Tenemos sus cifras, el Barça no estaba casi muerto, si no, no habría podido recibir un crédito de más de 500 millones de euros (...) El Barça no está tan mal, aunque está peor que el Madrid", ha agregado.

El presidente de LaLiga ha estimado que la salida de estrellas del campeonato español, como el argentino Lionel Messi o el portugués Cristiano Ronaldo, no han impedido una subida de "13 a 14 % de los derechos internacionales para las cuatro próximas temporadas". "Está bien tener a esos jugadores, pero nuestra estrategia no depende de ellos (...) Para mí, Benzema es el mejor 9 de Europa. No hay motivo para ser pesimista", indicó.