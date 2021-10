Luis Suárez: "A Koeman le faltó personalidad conmigo"

Uno de los grandes nombres del pasado fin de semana fue el de Luis Suárez. El delantero uruguayo anotó el segundo gol del Atlético de Madrid ante el Barça, su antiguo equipo, y lo celebró acordándose de Ronald Koeman, quien le llamó por teléfono para comunicarle que no contaba con él. Sobre ello y sobre toda la actualidad del fútbol ha hablado Suárez en el canal de Jijantes FC, del periodista Gerard Romero.

Su despedida del Barça, a través de una llamada de Koeman, fue uno de los principales temas en la charla. "Duró 40 segundos, no es forma de despedir a una leyenda. Le faltó personalidad para decirme las cosas claras, si era él quien no me quería o si era el club el que no me quería. Fueron días muy difíciles, un año complicado, hablé con Sofía y con Leo después de la llamada. Messi pidió irse y a mí me largaban. Las dos familias lo pasamos muy mal. Yo volvía a casa muy mal de entrenar", explicaba el uruguayo.

Además de Koeman, Suárez habló sobre un posible sustituto del neerlandés, Xavi Hernández. "Si coge ahora el equipo, sin un proyecto claro por los problemas económicos, puede poner en peligro su legado. Tiene que venir sin problemas económicos. Tiene la desventaja de tener amigos en el vestuario, pero es la persona más indicada. Él debe elegir el momento", dijo sobre su antiguo compañero.

Siguiendo con el Barça como tema principal, Luis Suárez contó que el pasado fin de semana vio a "un equipo mal de ánimos, las imágenes hablan por sí solas", comentó el goleador, quien admitió que "duele ver así a compañeros". Sin embargo, el ex culé pidió "paciencia con el cambio, porque pronto podrá traer nuevos jugadores y sigue siendo uno de los equipos más grandes".

Respecto a algunos de esos antiguos compañeros, Suárez dijo de Ansu Fati que "ponerle presión sería un error, porque con 19 años no puede agarrar él solo los galones". Con Gavi no coincidió como blaugrana, pero en el último encuentro el uruguayo se acercó a felicitar al canterano, de quien dice que "es joven y tiene mucho que aprender, pero hay que felicitarlo por lo que está haciendo. El otro día me esperó para pedirme la camiseta y nos las intercambiamos".

El último nombre propio en salir fue el de Antoine Griezmann, con quien Suárez ha compartido delantera tanto en Barça como en el Atleti. "Intuí que vendría. Siempre tuve buena relación con él en el Barça. Nunca tuvimos ningún problema. Hemos comido asado juntos y tenemos muy buena relación", dijo sobre el francés.